'Собирал чемоданы': Лукашенко заявил, что спас Путина от покушения

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что предупредил российского диктатора Владимира Путина об угрозе покушения. Это произошло перед визитом главы Кремля в Южно-Африканскую Республику на саммит БРИКС.

Слова беларуского диктатора приводит беларуское информагентство "БелТа". Он заявил, что "осведомлен" в теме передвижений президента РФ, и пересказал, о чем они говорили перед его поездкой в Кейптаун.

Что сказал Лукашенко

По словам Лукашенко, Путин якобы собирался туда ехать, уже "собирал чемоданы", а на предупреждение Лукашенко об опасности сказал, что "они же не такие бешеные".

"Улетел тогда министр иностранных дел Лавров. Может, не потому, что я нажал. Однако я ему высказал свое мнение. Но это не просто был такой деревенский разговор. Наша разведка – молодцы они, в последнее время работают неплохо – нас информировала. На уровне разговоров, сплетен с Запада, что готовят террористический акт против президента России", – сказал беларуский диктатор.

Он также отметил, что часто советует Путину, "куда надо летать". Лукашенко добавляет, что "все они на Западе" понимают, что если "убрать Путина – все будет иначе".

Также он обратился к украинцам, заявив, что нужно "договариваться, пока еще не поздно".

Напомним, ранее Александр Лукашенко не раскрыл точного количества российских межконтинентальных ракет "Орешник", которые Минск получил от Москвы. Он пошутил о 10 штуках, явно завысив это количество.

До этого он заявил , что окончание войны в Украине прежде всего зависит от позиции президента США Дональда Трампа. И здесь главным является то, чтобы глава Белого дома "не отступил", зато Европе стоит меньше вмешиваться и "не шуметь".

Как писал OBOZ.UA, ранее самопровозглашенный презиеднт РБ решил сделать "жест доброй воли" и предложил Владимиру Путину провести мирные переговоры по войне в Украине в Минске. И "искренне" удивился тому, почему Украина упрекает его за такие инициативы.

