"Европейцам нечего шуметь": Лукашенко заявил, что прекращение войны в Украине зависит от позиции Трампа и США

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что окончание войны в Украине прежде всего зависит от позиции президента США Дональда Трампа. И здесь главным является то, чтобы глава Белого дома "не отступил".

Зато Европе стоит меньше вмешиваться и "не шуметь". Об этом политик заявил в интервью Newsmax.

"Теперь очень многое зависит от позиции Трампа и Соединенных Штатов Америки. Главное, чтобы Трамп от этой позиции не отступил. Он человек с характером, порой импульсивный. Чтобы он не плюнул на это все, рукой не махнул и не ушел в сторону. Если он будет настойчиво двигаться в этом плане, значит, результат будет. Европейцам нечего здесь шуметь", – выдал Лукашенко.

Другие заявления самопровозглашенного президента

Белорусский диктатор считает, что нынешняя ситуация может заставить президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского руководителя Владимира Путина искать пути достижения мира. Вместе с тем он отметил, что дальнейшая эскалация конфликта будет негативной для России и приведет к привлечению еще большего количества людей в войну.

Также, по его мнению, любая война рано или поздно завершается миром, и чем быстрее это произойдет, тем меньше погибнет людей. В то же время Лукашенко пригрозил, что Зеленский должен осознавать риски, "и понимать, что это может закончиться тем, что Украины не будет".

Лукашенко о приоритете мира и "плохой" Европе

Что касается гарантий безопасности, то по словам политика, он знает, чего хочет Россия.

"Должны быть гарантии. Россия хочет гарантий, чтобы это было навсегда. Я это знаю. Россия хочет заключить такой мирный договор, чтобы никогда больше война не началась. В этом заинтересована и Украина. Трамп готов выступить гарантом этого. Все есть. Поэтому надо ускориться".

Кроме этого самопровозглашенный президент убежден, что главное на сегодня – остановить войну, а тогда договариваться "о чем угодно. И территориально, и еще как-то".

Также Лукашенко считает, что стоит приложить усилия, чтобы "Украина и ее армия не перевооружались в это время, чтобы американцы не поставляли туда оружие вместе с европейцами", чтобы "у России не было настороженности в этом плане".

Белорусский лидер уверен, что европейские лидеры склоняют Зеленского продолжать войну, а Трамп в основном давит на Украину относительно "мирного соглашения".

"Потому что европейцы ввязались в это, и они ему нашептывают на ухо, что они будут помогать Зеленскому воевать. Ничего они не помогут. У них нет того ресурса, который есть у Соединенных Штатов Америки. И если американцы от этого отойдут, эскалации не избежать. И вот тогда Макрон, Мерц и Стармер поймут свою ошибку", – сказал Лукашенко.

Напомним, накануне белорусский диктатор в очередной раз отличился циничным заявлением о войне в Украине, заявив, что Москва оказалась "договороспособнее" Киева в вопросе окончания войны. Он также пригрозил Зеленскому, что хотя Украина сейчас и имеет выход к морю и контролирует Одессу и Николаев, но "этого может и не быть в один миг".

Как писал OBOZ.UA, ранее Лукашенко решил сделать "жест доброй воли" и предложил кремлевскому главе Владимиру Путину провести мирные переговоры по войне в Украине в Минске. И "искренне" удивился тому, почему Украина упрекает его за такие инициативы.

