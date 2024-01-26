Многие считают, что тема "Аляски", возникла, в последние дни не просто так, и тем более, что она возникла неожиданно, – пожалуй, это не так, наверное, путин затеял какую-то новую хитроумную политическую комбинацию. На этот раз – в поле его зрения попала Аляска. Вероятно, это очередная путинская провокация. Но увидим, как будут развиваться дальнейшие события в отношении Аляски. Нельзя исключать, что это как-то связано и с войной в Украине, и с ситуацией в Конгрессе США по оказанию Украине помощи, и с предстоящими выборами президента США, и, безусловно, с Дональдом Трампом.

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Принагідно зауважити, що я ще в жовтні 2022 року, в період трагічних подій у війні, публічно припускав можливість виникнення проблеми навколо Аляски.

Але, все по черзі.

Отже, 18 січня Путін несподівано для усіх, підписав указ про пошук російської нерухомості в Росії, колишній Російській імперії та Радянському Союзі. Для цього у Кремлі створили спеціальний підрозділ "Підприємства з управління власністю за кордоном". Нагадаємо, що у 1867 році Російська імперія запропонувала США купити Аляску. Після кількох раундів переговорів було підписано угоду про купівлю-продаж Аляски за 7,2 млн. доларів. Наукове співтовариство сходиться на думці, що причиною продажу Аляски став програш Російської імперії в Кримській війні і страх, що Великобританія може забрати Аляску. У такий спосіб було вирішено продати її США. Згодом на території Аляски виявили поклади золота, нафти та газу. Таким чином, Аляска стала одним із головних місць видобутку цієї сировини для США.

Не дивно, що китайські журналісти припустили, чим може обернутися новий указ президента РФ про пошук за кордоном нерухомості часів царської Росії. Про плачевні для США наслідки пише АБН24, з посиланням на статтю у виданні NetEase. Не виключено, що профільне відомство, що отримало необхідні повноваження для пошуку та юридичного захисту майна РФ, що знаходиться за межами країни, займеться вивченням законності договору про продаж Аляски. Угода відбулася 1867 року. Тоді Аляску передали Америці за кумедні за сьогоднішніми мірками 7,2 мільйона доларів. У Китаї впевнені, цей указ №21 є дуже важливим і його виразно варто виділити особняком. Не виключено, що версію низки істориків про те, що Аляску було не продано США, а лише передано в довгострокову оренду, знайде під собою реальні підтвердження. І тоді складно уявити, чим обернеться ця ситуація, якщо, звісно, Москва вирішить діяти у цьому напрямі.

"Росія всерйоз зайнялася Аляскою, її продаж Сполученим Штатам у 1867 році міг бути незаконним", — пишуть аналітики з КНР.

У США теж відреагували на можливі спроби Росії захотіти повернути Аляску і заявили, що путін "не отримає" ці землі. На такі слова знову як завжди в таких ситуаціях відреагував Дмитро Медведєв, який саркастично пригрозив війною Сполученим Штатам. Представника Держдепу Веданта Пателя запитали на брифінгу про можливість Росії повернути Аляску, вказавши на нібито відповідний указ Путіна. Патель зробив заяву від уряду США зі словами, що президент Росії путін "точно не отримає її (Аляску) ". На такі слова знову відреагував заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв, дивним повідомленням про неможливість у зв’язку з цим уникнути війни.

Чи випадково виникла тема Аляски. Впевнений що ні, ще 02 жовтня 2022 року моя стаття " Божевільний путін і мрії про велику історичну росію. А що тепер – Аляска ?" була надрукована на багатьох сайтах.

Багато хто досить скептично віднеслись до того що було написано в тій статті, але події останніх днів підтверджують її обґрунтованість. Щоб не бути голослівним пропоную фрагмент цієї статті –

" Така зараз Росія і її влада –божевільна країна і божевільний путін!

Поки український народ буде, стікаючи кров’ю, захищати світ, путін може згадати, що у росії є ще один сусід з яким територіальний спір не вирішений, адже на сьогодні ці країни розділяє лише невелика протока.Аляска – хіба це не "исконно русская земля"?Скоро ювілей путіна. Але, навряд чи він готував собі на ювілей такий подарунок. Хіба для Путіна незначна територія України, може бути достойним подарунком, коли він реально претендує якщо не на увесь світ, то хоча б на половину.Аляска – це зовсім інша справа.Деякі російські патріоти вже почали вивчати обставини продажу Росією Аляски.Вони ніколи не визнавали законність цієї угоди, яку підписав цар.Дуже вони сумують через те, що російський терорист Каракозов, який стріляв в царя Олександра II за одинадцять місяців до підписання цього договору, промахнувся. Якби, терорист Каракозов не промахнувся, то як вважають патріоти, Аляску не продали б і вона і зараз була б російською.В цей день 16 квітня 1866 року цар Олександр II, разом з своїм племінником, завершив прогулянку по Літньому саду і вийшов на Невську набережну.Зверніть увагу – охорони у імператора не було взагалі! Тільки тротуаром вдалині ходив поліцейський, а біля царського екіпажу його чекав жандармський унтер.

Біля екіпажу зібралась невелика група людей, щоб побачити царя.Олександр II підійшов до свого екіпажу, підібрав поли шинелі і намагався сісти в карету і в цей час пролунав простріл.Терорист промахнувся, але, як вважають історики, цей постріл терориста розсік навпіл російську історію.

Якби там не було, але саме цей цар підписав договір про продаж росією Аляски – США за 7.2 млн. доларів. В травні 1867 року президент США Джонсон підтримав цю угоду.

Якби до цього хто не відносився, але заради такого подарунку путіну можна було б подумати, і деякі російські патріоти вже думають, щоб в суді оскаржити цей договір продажі Аляски тим, що була порушена, наприклад, процедура, зокрема тим, що підписаний договір був переданий на ратифікацію в палату представників США, сесія якої закінчилася в цей же день, а для ратифікації цієї угоди сенатом США була скликана надзвичайна сесія. Це при певних умовах, може розглядатись як порушення, оскільки ратифікація угоди про купівлю Аляски повинна бути ратифікована обома палатами конгресу США.

Це, так би мовити юридичний аспект, їх може бути багато.Але, якщо вдатися до юридичного спору то виникне питання, а який суд має його розглянути?

Це складне питання, але не для путінських юристів. Хіба у Москві мало судів?Або,чому не можна піти по вже проторенній доріжці – видати жителям Аляски російські паспорти з усіма наслідками які вже є в Україні.Хіба важко Путіну буде знайти мешканця Аляски , який скаже, що хоча у нього в кармані паспорт громадянина США, але душею – я з росією, оскільки він нашадок руських, які відкрили Аляску, тут є руські люди, руські церкви і з росією іх розділяє лише Берінгова протока, шириною 68 кілометрів.Від путіна, як показують реальні події, можна чекати, будь чого і будь яких рішень.Але, я знову звертаюся, до наших американських друзів, невже ви думаєте, що путін не може розіграти карту Аляски.Може! Не повинно бути будь-яких сумнівів!

Для того щоб це не сталося, необхідно усім світом зупинити путінську орду, тут в Україні! І не просто, зупинити, а перемогти!"

Але, давайте повернемось у сьогодення.

Та реакція Білого дому і Держдепартаменту США свідчить про те, що в США серйозно ставляться до таких провокативних дій, до яких вдався путін.

Але, який тут може бути зв’язок між путіним, Трампом і Аляскою. Багато хто може впевнено сказати, що ніякого, але мені видається що з такими однозначними висновками не потрібно поспішати.

Ні для кого не секрет, що між Трампом і путіним існують якість особливі стосунки. Трамп їх називає "дуже добрими", путін проти цього не заперечує. Є багато об’єктивних підстав вважити, що путін надзвичайно зацікавлений в перемозі Трампа на майбутніх виборах. Незважаючи на те, що виборча компанія ще не почалася, Трамп дуже активно веде свою політичну діяльність. Трамп неодноразово висловлював своє тверде переконання, що якщо він стане президентом, то він за 24 години зможе закінчити війну в Україні. При цьому він не повідомляє в деталях яким чином цього досягти, але деякі його висловлювання з цього приводу пробиваються в засоби інформації по яким і можемо робить певні висновки. Як виходить із його публічних виступів і заяв, Трамп коли стане знову президентом США буде усіма засобами домагатись припинення війни і укладання мирного договору, але за рахунок територіальних жертв України.

Для Трампа було б абсолютно нормально, щоб ті території в Україні, які захопив протиправно путін, відійшли рф, а Україна має це сприйняти.

Ясно, що для України і українського народу ці плани чи проекти є абсолютно неприйнятні. В деяких ЗМІ вже повідомлялось, що Трамп публічно обнародував свій передвиборний план, в якому є і Україна, вірніше завершення війни на тих умовах, про які було зазначено вище. В цьому плані начебто згадується і Тайвань, як вже частина Китаю, на що дуже позитивно відреагувала влада Китаю.

А чому в такій ситуації Трамп не зможе пообіцяти путіну повернути росії Аляску, якщо путіну вдасться доказати незаконність її відчудження Сполученим Штатам. А хто може сумніватись що судова система росії включаючи і Верховний суд, і Конституційний суд знайдуть за одну ніч усі необхідні юридичні обґрунтування про незаконність передачі Аляски у власність Сполучених Штатів. Як буде діяти в цій ситуації Трамп, у разі якщо повторно буле обраний президентом США. Тепер вже важко сказати, але не можна відкидати те, що усі ці плани щодо України, Тайваню, Трамп попередньо вже узгодив і з путіним, і з СіЦзіньпіном. Точно так він міг узгодити і питання щодо передачі Аляски путіну.

Єдине, що не викликає сумнівів це те, що путін просто так нічого не робить, це якийсь його новий підступний план. Якщо він вирішить розпочати тему незаконності передачі Сполученим Штатам Аляски, то він її підніме і почне реалізовувати. Тільки до кінця не зрозуміло яким чином?

А от чи погодиться американський народ віддати путіну Аляску, можна беззастережно стверджувати , що - ніколи, так як і український народ ніколи не погодиться віддати путіну частину української землі.