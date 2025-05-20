Так петушился на переговорах с делегацией Украины в Стамбуле Мединский, путинский извращенец истории. А поскольку переговоры Трампа с Путиным закончились ничем – Путин продолжает водить нашего барашка за нос, то война продолжается.

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Естественное состояние России – слово из пяти букв

Отгадали? Это нетрудно. Чтобы перечислить войны, которые она вела только в XX у вас не хватит пальцев рук и ног. Включая Первую и Вторую мировые. Первую она развязала, первой объявив мобилизацию, после чего война стала неизбежной. Вторую устроила, напав на Польшу с Гитлером. И в XIX, XVIII и предыдущих веках Россия постоянно воевала и в текущем веке не изменила традициям. Причем всегда нападала или провоцировала войну. Резюмируем: более пятисот лет агрессии!

Так что естественное состояние России — это война. Что не могло не сказаться на духе народа, а точнее – на менталитете населения. Либо же наоборот, холопский менталитет и отсутствие гражданского общества выплескиваются в восторженное приятие войн. В общем, неясно, что первично, курица или яйцо. Думаю, рабское состояние и такой же дух народа. Как бы то ни было, а раз мы коснулись менталитета и духа, то самое время показать оные на свежем примере Владимира Кара-Мурзы младшего.

Кому из россиян легче убивать украинцев?

Не так давно он поднял этот вопрос, выступая в парламенте Франции. Вызвав общее недоумение, возмущение украинцев – и оправдания соотечественников. В том числе релокантов. Они вынужденно покинули отечество, но и за границей остались все теми же. Россиянами. Не будем ссылаться на известную пословицу про кормление волка, тоскующего по лесу, но вспомним в связи с Францией о судьбе якобинца Дантона, льва революции.

Когда недавние соратники решили отрубить ему голову, что частенько бывает (Сталин, к примеру, уничтожил всех соратников Ленина), оставшиеся верными друзья предложили бежать в эмиграцию. Дантон гордо отказался: родину не унести на подошвах башмаков. Недаром его называли голосом революции!

Да, в то время умели чеканить и отливать в граните, это вам не Путин с его "мочить в сортире" (заимствовано им из псевдоисторического опуса Мединского). Но в связи с нынешними российскими релокантами хотелось бы дополнить гордую фразу Дантона: родину нет, не унесешь на подошвах, но родной грязи – сколько угодно. В смысле – менталитета.

Так, отвечая на вопрос французского сенатора о колониальной сути России, точнее уходя от этого неудобного вопроса, Кара-Мурза сослался на мнение некой правозащитницы о том, что нерусским россиянам психологически легче убивать украинцев, нежели русским. Имелись в виду буряты, тувинцы, якуты, башкиры и прочие инородцы, как их называли до эпохи советского "интернационализма".

Впору процитировать Д. Пескова, пресс-секретаря Путина: "Владимир Путин является не меньшим либералом, чем многие из тех, кого так принято называть, но свои либеральные идеи он реализует не на словах, а на деле".

Однако о чувствительной и замысловатой психологии русских не будем распространяться, замечу лишь, что у очень (очень-очень!) многих сложилось противоположное мнение: это крайне жестокий народ ко всем без исключения, даже к своим. Замечу также, что неловкий уход Кара-Мурзы от вопроса о колониальной сути России привел его к теме убийств, что весьма характерно для россиян – прямо по Фрейду!

Колониальная природа России

Итак, отложим пока менталитет в сторону, поелику материя это зыбкая, нематериальная, да и скапливается в голове, которая, как известно, предмет темный и исследованию не подлежит. Поговорим об ином, о региональной экономике России, то бишь о весомом, грубом, зримом, о том, что можно подсчитать и сравнить, где возможен научный подход. Именно она, экономика, проще говоря нищета и безысходность, а не психология нацменьшинств определяет решение идти воевать, а значит и убивать.

Почему же эти регионы так бедны? Имею в виду нищету населения, а не природные богатства, так-то они отнюдь не обделены природой, взять хотя бы Якутию с ее золотом и алмазами. Обусловлено сие во многом, а пожалуй что и в первую очередь, имперской, колониальной природой России. О чем релоканты-оппозиционеры предпочитают не говорить, а когда заговорят, получается как у Кара-Мурзы. Или как у Юлии Навальной. Или как у почти всех из этой когорты. Все они за единую и неделимую, поэтому определять их в "оппозиционеры" можно лишь в кавычках.

Действительно по числу контрактников, завербовавшихся на войну с Украиной, в процентном отношении к населению лидируют Бурятия, Тыва, Калмыкия, Дагестан, Якутия, Башкирия, то есть нерусские регионы. Значит ли это, что тамошнее население как-то особенно не любит украинцев и выделяется склонностью к их убийству? Значит ли, что прав Кара-Мурза, который "задумался" над мнением анонимной собеседницы?

Нет, конечно! Этот национальный ларчик открывается самым простым ключом – рублем. Посмотрим на данные Центра экономических исследований "РИА Рейтинг" (полезнейший источник) за 2024 год. Таблица ранжирована по диапазону типовых зарплат в регионе, и последние места в ней (с 78 по 85) занимают Карачаево-Черкессия (22-45 тыс. р., причем доля зарплат ниже 30 тыс. р. составляет 49,1%), Ивановская обл. (24-50, 41,6%), Северная Осетия-Алания (22-48, 48,1%), Кабардино-Балкария (22-45, 46,4%), Дагестан (20-45, 51,4%), Чечня (19-42, 56,2%), Ингушетия (20-39, 58,6%).

Одним словом, нищета. Что подтверждается данными по среднедушевым тратам населения: Ингушетия – 11,5 тыс. р. в месяц; Карачаево-Черкессия – 17,3; Тыва – 17,9; Чечня – 23,1. Между тем опросы показывают, что для безбедной жизни россиянам нужна зарплата 100 тысяч рублей.

Нищета проявляется и в задолженности по банковским кредитам – она быстро растет. Но точнее взять соотношение среднедушевого долга и годовой зарплаты на начало 2025 года. По этому показателю лидирует Тыва – 151,6%, более миллиона рублей долга в среднем на человека! Следующее место у Калмыкии (123,3%, 616,3 тыс. р.), затем идет Адыгея, Удмуртия, Тюменская обл., Башкортостан, Краснодарский край, Алтай, Северная Осетия-Алания, то бишь главные поставщики пушечного мяса.

А кому же на Руси жить хорошо? Вестимо кому – Москве! В ней диапазон типовых зарплат 58-165 тыс. р., причем доля работающих с зарплатой выше 100 тыс. р. в месяц – 44,5%. Да, она лишь на пятом месте, но кто впереди нее? Севера. Источники ресурсов. Это Чукотка (87-191 тыс., 66,6%), Ямало-Ненецкий АО (78-181, 58,6%), Магаданская область (76-174, 56,3%) и Ненецкий АО (64-159, 47,4%). При этом среднедушевые потребительские траты в Москве 77,5 тыс. р. – сравните с Ингушетией или Тывой и вы поймете, почему москвичей так мало на фронте.

Петербург по зарплатам лишь на 11-м месте, что подчеркивает роль Москвы. Еще бы, в нее стекается 85% российских денег и фактически вся Россия ее колония, это rest Russia, рест Раша (кебекуа, жители Квебека, меня поймут). Это подчеркивает таблица бюджетообеспеченности городов-миллионников за мирный 2019 год: Москва лидирует – расходы бюджета на одного горожанина 321 522 р. За ней идет культурная столица Петербург – 213 317 р. Далее Краснодар – 59 145 р. (оцените разницу!), Пермь – 48 549, Ростов-на-Дону – 47 023 и прочие Мухосрански.

Но численность войск не растет

Как видите, подписание военного контракта, а это немалые по российским меркам деньги, обусловлено главным образом бедностью, долгами и безысходностью, а не национальностью. Ежемесячно на фронт отправляют десятки тысяч контрактников, но… Но численность войск, воюющих в Украине, не растет с ноября 2024 года. По данным хорошо информированного С.М. Грабского, в ноябре она достигла максимума в 650 тыс., а сейчас составляет примерно 630 тысяч.

Это хорошо согласуется с данными IISS (The International Institute for Strategic Studie, Лондон), ведущего центра исследований военно-политических конфликтов. Согласно им численность войск интервентов превысила 600 тыс. в начале 2023 г., затем за год снизилась до 560 тыс., а в 2024 г. медленно росла, достигнув 600 тысяч. В итоге z-военкоры жалуются на острую нехватку личного состава.

Причины понятны: огромные потери, 42-45 тыс. в месяц. Увеличить приток контрактников за счет роста выплат не получается – финансовые возможности регионов и центра исчерпаны, а мобилизация мало того, что возбудит недовольство масс и окончательно подорвет хромающую экономику, но и упирается в еще более острый дефицит офицеров, а без них из орды новобранцев солдат не подготовишь. Да и людской потенциал России далеко не безграничен, недаром с марта там засекретили демографическую статистику. Да и с техникой проблемы.

Так что бравада Мединского напрасна: не то что вечно, но и просто долго воевать Россия не сможет – воевалка коротка. Украина выстоит!