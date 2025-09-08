'Путин совершил ужасную ошибку': Джонсон призвал Запад к более жестким санкциям и передаче Украине замороженных активов РФ

Российская армия продолжает полномасштабную войну, однако кремлевскому диктатору Владимиру Путину никогда не покорить Украину – он проиграл с момента вторжения. Союзникам Киева стоит не искать компромиссы, а ударить по агрессору дополнительными санкциями и конфисковать его замороженные активы в пользу Украины.

Видео дня

К решительным действиям западных лидеров призвал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он выступил в Лондоне на "Саммите Свободы", посвященном укреплению демократических союзов в сфере безопасности, обороны и технологий. Политика процитировала в Facebook пресс-служба Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины, при поддержке которой организовано мероприятие.

"Народ Украины не поддастся террору"

Джонсон прокомментировал последние масштабные обстрелы Украины, устроенные войсками РФ, в частности рекордный по количеству дронов удар в ночь на воскресенье.

"Вчера (7 сентября. – Ред.) я видел, как Путин снова атаковал жилой дом в Киеве. Молодая мать и ее двухмесячный ребенок были убиты разработанным Ираном, а созданным Россией "Шахедом". Когда я это увидел, моей реакцией была абсолютная ненависть и презрение к тому, что он делает. Это не только преступление против всех цивилизованных норм, это также абсолютно бессмысленно. Народ Украины не поддастся террору, украинцы никогда не сдадутся, и Путин никогда не покорит Украину", – подчеркнул экс-премьер Соединенного Королевства.

Российская Федерация за три с половиной года полномасштабной войны захватила менее 20% территории Украины, при этом потеряв около миллиона военных.

"Путин не только морально ниже, он даже медленнее среднего слизняка. Это уже стареющий лидер, который совершил ужасную ошибку и не может найти выход. И мы должны показать ему правду – он проиграл с момента вторжения", – призвал Джонсон.

Он уверен, что Путин продолжает войну ради собственного политического выживания, а не призрачной победы.

"Единственный язык, который понимает Путин, – это сила"

По мнению Джонсона, сила и решимость Запада помогут остановить преступную войну. Прежде всего нужно ввести дополнительные ограничения для российской экономики. Также Европа, как отметил он, могла бы по примеру Соединенных Штатов ограничить возможности стран, которые сотрудничают с РФ.

"Мы должны расширить вторичные санкции, как это сделали США. Индия и Китай сейчас покупают 85% российских энергоносителей, а Европа фактически импортирует топливо, произведенное из российской нефти. Мы должны остановить этот поток и ликвидировать "теневой флот" из сотен танкеров, помогающих Путину", – сказал политик.

Также он считает необходимым разморозить около 300 млрд долларов российских активов и передать их Украине в качестве репараций.

"Это абсолютно легально. Если украинцы используют эти средства для создания или покупки оружия – тем лучше, ведь самый быстрый способ завершить войну – это предоставить героям-украинцам ресурсы для продолжения борьбы", – заявил бывший премьер.

Он подчеркнул, что диктатор не остановится, если на него не надавить. "Единственный язык, который он понимает, – это сила. Вы не измените его расчеты ни красными дорожками, ни уступками. И невозможно договориться о территории с крокодилом, который сжимает вашу шею когтями", – сказал Джонсон.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Борис Джонсон назвал саммит Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске одним из самых отвратительных эпизодов международной дипломатии, ведь российскому диктатору фактически предоставили сцену для пропаганды. В то же время встреча показала, что российский диктатор не хочет мира.

– Российская атака в ночь на 7 августа убила трех мирных жителей украинский столицы. В многоэтажном доме в Святошинском районе Киева погибли мужчина, женщина и ее маленький сын. 11 человек получили ранения.

– В ходе этого обстрела страна-агрессор задействовала 810 дронов-камикадзе (самое большое количество с начала большой войны), а также 4 "Искандера".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!