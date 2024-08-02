Ни один представитель ТЦК не может считать ваш QR-код из Резерва+ незаконным, но может выписать повестку. Интервью с Вениславским

Что делать, если сотрудники ТЦК игнорируют ваши документы в приложении Резерв+, имеют ли военнообязанные право снимать их действия на видео и будут ли повестки присылать в электронном виде? Об этом и многом другом в интервью OBOZ.UA рассказывает член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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– Является ли электронный военно-учетный документ в мобильном приложении Резерв+ полноценным аналогом обычного бумажного военного билета или приписного удостоверения? Известны случаи, когда представители ТЦК говорили, что это не документ, и отводили военнообязанного в военкомат.

– Мы приняли закон, предусматривающий, что электронный формат военного учетного документа является полным заменителем бумажного варианта. Там есть QR-код, и ни один представитель ТЦК и СП не имеет права говорить, что этот сгенерированный в Резерв+ документ не соответствует требованиям закона! Если встречаются подобные случаи, граждане должны обратиться на горячую линию, и все станет на свои места. Это вопрос постоянно находится на контроле в нашем парламентском комитете и в Министерстве обороны.

– А если у патруля нет сканера для считывания QR-кода?

– Электронный учетный документ проверяется с помощью любого смартфона, у которого есть функция сканирования QR-кода.

– Сотрудники ТЦК имеют право останавливать людей на улице и вручать им повестки, выписанные "на коленке"? То есть просто заполнять пустой бланк, только с подписью и печатью.

– Если представитель ТЦК является лицом, уполномоченным на выписывание повестки, а военнообязанный по закону может быть мобилизованным, и это установлено, то проблем в месте выписывания повестки не вижу.

– Представители ТЦК обязаны фиксировать на видео свои действия или только имеют на это право?

– Не вправе, а обязаны. Мы предусмотрели обязанность сотрудников ТЦК и СП при вручении повесток, при проверке документов иметь бодикамеры. По моей информации, эти бодикамеры уже закуплены в достаточном количестве.

– А сам военнообязанный, у которого проверяют документы или которому вручают повестку, имеет право фиксировать процесс? Фотографировать, снимать видео?

– Конечно. Гражданин может делать то, что не запрещено. А это не запрещено.

– Будут ли приходить повестки в электронном виде в Резерв+ или в Дію?

– Это пока не планируется. Нет юридических оснований, для этого необходимо вносить изменения в закон. Но позиция президента, Министерства обороны, Верховной Рады, Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – никаких повесток в электронном формате быть не должно.

– Какая на данный момент ситуация с военнообязанными, которые находятся за границей, будут ли им отказывать в консульских услугах, если они не обновили свои данные?

– Да, такая опция предусмотрена. Но огромное количество украинцев, которые находятся за границей, уже обновили свои данные при помощи приложения Резерв+. И консультационные услуги для них доступны. Так что этот вопрос фактически снят с повестки дня. Остались только манипуляции и спекуляции по этому поводу.

– С какими военно-учетными специальностями сейчас мобилизуют в первую очередь?

– Сложно сказать. Заказы формирует Генеральный штаб ВСУ, исходя из реальной ситуации на фронте. Сегодня это могут быть операторы БПЛА, завтра это пулеметчик или сапер. И так далее. Месяц на месяц не приходится.