"Слышим друг друга": Зеленский уточнил, о чем дважды в день говорил с Макроном

В четверг, 17 апреля, президент Украины говорил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. И даже не один, а два раза.

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Об этом украинский лидер рассказал в Telegram. Он отметил, что они с Макроном "слышат друг друга".

В частности, президент Зеленский поблагодарил Макрона за лидерство и за сегодняшнюю работу в Париже представителей Украины, Франции, Британии, Германии и Соединенных Штатов.

"Важно, что слышим друг друга, дополняем и уточняем наши позиции и работаем ради реальной безопасности Украины и всей нашей Европы", – подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что во время разговора были скоординированы дальнейшие контакты и встречи.

"Продолжительность мира будет напрямую зависеть от справедливости позиций в дипломатии и действенности архитектуры безопасности. Спасибо всем, кто поддерживает!" – резюмировал президент.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Москва должна "срочно прекратить притворяться" и принять безоговорочное прекращение огня в войне против Украины. Он подчеркнул, что в настоящее время РФ не только отказывается от перемирия, но и усиливает бомбардировки мирного населения, нанося трагические потери.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Кремля Дмитрий Песков цинично заявил, что Путин якобы поддерживает идею прекращения огня, но сначала якобы предстоит "ответить на ряд вопросов".

Кроме того, Трамп заявил, что переговоры с Москвой по завершению войны продолжаются. Он добавил, что ему "не нравятся бомбардировки" Украины и Белый дом хочет, чтобы они прекратились.

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