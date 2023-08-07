'Слуги' решили ликвидировать Комитет по свободе слова, – Виктория Сюмар

Парламентское монобольшинство планирует ликвидировать Комитет по свободе слова. Его полномочия собираются передать комитету по правам человека.

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Об этом сообщила народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар в Facebook.

Она напомнила, что этот комитет в ВР работал в самые сложные времена: при цензуре Кучмы-Медведчука и Януковича-Левочкина был площадкой, где можно было поднять проблему прав журналистов и их возможности работать.

"По результатам этих обсуждений преступления против журналистов были криминализированы. А попытки цензуры после огласки иногда удавалось откатывать назад. С 2019 года комитет почти не оставил полномочий и где факто попытался маргинализировать", - констатировала депутат.

"Теперь комитет хотят ликвидировать. За ненадобностью, очевидно. А свободу слова просто хотят передать комитету по правам человека. Это полный нонсенс, ведь там точно нет людей, имеющих компетенции в информполитике, и ни в одной европейской стране эти сферы не объединяются в профильные комитеты.Быстрее права человека объединяются с юстицией, а свобода слова – с информполитикой.Так было в прошлом созыве и тогда комитет точно был одним из лидером в формировании этой сферы.Инициативой комитета были и ограничения российского информационного продукта.И квоты на радио, и квоты на телевидении, и поддержка украинского книгопечатания, и разгосударствления, и гарантии независимости общественного вещателя, и усовершенствования защиты прав журналистов и еще многого, это была открытая площадка для индустрии, журналистов, общественных активистов и просто заинтересованных лиц. , вернее его муртада Нимченко, что тоже до сих пор спокойно на работе в Раде за защиту журналистов и запрос отчета силовиков об этом. Словом, было много всего, что не нравилось пророссийским силам, но привело к существенным изменениям в украинском информпространстве", – перечислила Виктория Сюмар.

Ликвидация комитета сейчас – это фактическое признание победы цензуры над свободой слова, убежден Сюмар.

"Не о чем говорить, потому что нет никакой свободы слова" – вот что это. Хотя именно свобода слова является одним из важных критериев, которые нужно выполнить для начала переговоров с Европейским Союзом о членстве, и это важно. Хотя на самом деле в этой области есть что делать. Недавние рекомендации Европарламента четко указывают на невозможность ограничения свободы слова и печати даже при особых условиях, то есть военного положения", – подчеркнула депутат.

По ее убеждению, сейчас следует сделать:

"Разработать и принять закон "О военной цензуре", – возможно, по примеру Израиля, когда согласование информации происходит именно с военными и только по военным темам. Но не политические – и вообще всех, как это сегодня в Украине в случае с марафоном. Его ежедневно курирует Минкульт с согласованием тем и гостей, это прямая цензура.

С марафоном нужно кончать. Отсутствие альтернативной точки зрения и критического мышления творит общество пропаганды. Что это такое? Достаточно посмотреть на Россию и россиян. Выходить из этого состояния может быть труднее, чем мы ожидали.

Информационный военный марафон следует оставить Общественному вещателю, что единственный должен финансироваться из госбюджета защищенной статьей.

Русскоязычный телеканал "Фридом" должен стать иновещанием и доносить позицию Украины на английском, испанском, арабском или на тех языках, которые мы определим приоритетными, но на английском точно. Напомним, эта реформа была убита нынешним комитетом информполитики и монобольшинством.

Медиарынок должен остаться рынком. И жить по равным условиям, а не как сейчас, когда часть олигархических каналов получает огромное финансирование из бюджета, а небольшие каналы выживают как могут, да еще с тотальными ограничениями.

Незаконное отключение от цифрового вещания должно немедленно прекратиться. Каналы вернуться к речи в цифре, а должны за эти действия понести наказание.

Доступ журналистов к заседаниям правительства и парламента может быть ограничен, но не запрещен! Контроль четвертой власти не следует пытаться убить окончательно. Это плохо кончится.

Парламентский канал Рада должна перестать быть ручным инструментом Банковой, а стать полноценным парламентским каналом, как это есть в ЕС".