Прошли два года и девятнадцать дней войны. Может я, конечно, и плохо смотрю карты, но я никаких заметных изменений линии фронта за последние сутки не заметил. Фронт встал и это факт.

Случилось чудо: Байден предоставил таки Украине новый пакет америиканской помощи на 300 млн. долларов. Как и предполагалось, для этого он и пользовал остаток средств из программы PDA.

Как известно, Конгресс еще в прошлом году выделил Украине по этой программе 14 млрд. долларов. До конца года было использовано около 10 млрд. Остаток в 4,2 млрд. так и лежал неизрасходованным.

Белый Дом делал вид, что его нет и постоянно кивал на Конгресс, когда речь заходила о продолжении помощи Украине. Теперь эта игра закончена и Байден возобновил расходование средств из программы PDA.

Этим, кстати, объясняется и поразительное хладнокровие спикера Джонсона. Он стоически сносил все упреки демократов и их прессы, которые обвиняли его в потворствовали Путину и бесчеловечности по отношению к Украине.

Он прекрасно знал, что Байден и его команда ломают ваньку и деньги для поддержки Украины у них есть по меньше мере до начала лета. И что все их драматические заламывания рук и грозный баритон - не более, чем плохой спектакль и попытка выдать свое собственное нежелание помогать Украине за козни республиканцев в Конгрессе.

Теперь все встало на свои места и фактически Белый Дом признал, что по собственной инициативе держал три месяца Украину на строгой оружейной диете. То есть он мог с января каждый месяц выделять Украине пакеты по 800 млн. долларов и даже в этом случае деньги кончились бы только у июню.

Надеюсь, что нынешний пакет в 300 млн. - это лишь только начало и дальше помощь будет только увеличиваться. На сайте Пентагона сказано, что в рамках нового пакета Украина получит:

Противовоздушные ракеты "Стингер";

Дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;

155-миллиметровые артиллерийские снаряды, в том числе фугасные и кластерные;

105-миллиметровые снаряды;

Противотанковые гранатометы AT-4;

Патроны для огнестрельного оружия;

Взрывные заряды для устранения препятствий;

Запчасти и другое дополнительное оборудование.

В этом списке прямо не упоминаются баллистические ракеты ATACMS (о том, что они могут быть частью нового пакета, ранее писало издание Politico). Однако эти ракеты запускаются при помощи установок HIMARS и, возможно, именно они имелись в виду под "боеприпасами для реактивных систем залпового огня HIMARS".

Я, кстати, удивился, что в пакете не было ракет для ЗРК Patriot, но потом мне объяснили, что скорее всего они поставляются по другой программе - USAI. Эта программа, для которой в прошлом году Конгресс выделил больше 18 млрд. долларов, предполагала, в отличие от программы PDA, не поставку Украине оружия со складов Пентагона, а размещение заказов на поставку такого оружия на частных оружейных компаниях Америки. Так, например, в прошлом году у корпорации Boeing были заказаны управляемые бомбы GLSDB, которые были поставлены Украине только уже в этом году.

Специалисты прекрасно знали о наличии программ PDA и USAI и, поэтому, недоумевали, зачем Байден почти три месяца морочил Украине и мировой общественности голову и валял дурака, пытаясь свалить всю вину за непоставки оружия Украине на Конгресс.

Выделение 300 миллионов американской помощи было обставлено так помпезно и торжественно, что в громе аплодисментов как-то оказался отодвинутым на второй план вчерашний пакет помощи Украине в 336 млн. долларов, который выделила Дания. Это тоже будут снаряды и артиллерийские системы.

Э-хе-хе… Все таки не научилась еще Европа себя правильно подать. Но вы, дорогие украинцы, ей это уж как-нибудь простите. И имейте это в виду.

В любом случае помощь Украине идет и ситуация медленно, но меняется к лучшему. Думаю через пару недель тренденция на улучшение ситуации с военной помощью для Украины станет видна уже всем. И это неизбежно скажется на поле боя.

Слава Украине!🇺🇦

В Израиле ничего нового не случилось. Ситуация накаляется, но никаких серьезных сдвигов ни в чью сторону нет. Такие дела.