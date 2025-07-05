Словакия Фицо становится троянским конем Кремля для Европы – Информационное Сопротивление

Словацкое правительство во главе с премьер-министром Робертом Фицо изменило внешнеполитический курс – все больше сближается с Москвой и дистанцируется от европейского единства. В стране публично призывают "понять и простить" Россию, а также блокируют 18-й санкционный пакет Европейского Союза против Кремля.

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После возвращения Фицо к власти в 2023 году Словакия стала одной из немногих стран в Европе, которая держит пророссийский курс и восстанавливает с РФ прямые контакты, а политик стал желанным и частым гостем в Кремле. Об этом сообщает "Информационное сопротивление", отметив, что это свидетельствует о том, что Словакия становится новым троянским конем РФ для ЕС.

В Словакии не решаются однозначно обвинить Россию в войне против Украины, а в заявлениях Министерства иностранных дел страны все больше подчеркивается риски того, что Словакия становится слабым звеном в ЕС и НАТО, подрывая коллективное сдерживание и принципы верховенства закона.

Ситуация выглядит еще более тревожной на фоне исторических параллелей – Словакия уже имела подобный опыт в прошлом. В 1939-1945 годах ее президент Йозеф Тисо заключил союз с Адольфом Гитлером, превратив страну в сателлит Нацистской Германии. Правительство Тисо ввело сверхжесткое расовое законодательство, которое, кстати, было более жестким, чем Нюрнбергские расовые законы, существовавшие в нацистской Германии, депортировало евреев в концлагеря в Польше и воевало на стороне нацистов.

В результате его ждала участь, как и большинства диктаторов того времени. После освобождения Словакии от нацистов Йозеф Тисо бежал из страны, но был арестован американцами в Австрии и передан властям Чехословакии. Затем был суд, и как результат был приговорен к смертной казни, и 18 мая 1947 года его повесили в тюрьме Братиславы.

Этот исторический прецедент сегодня воспринимается как предостережение, ведь нынешний политический курс Фицо тоже демонстрирует сближение с авторитарным режимом, на этот раз – российским.

"В случае Фицо контексты хоть и отличаются, но основная модель объединения с агрессором против европейского единства опасно перекликается, превращая Словакию в троянского коня для Европы", – отметили аналитики.

С приходом Фицо к власти в 2023 году внешняя политика страны радикально начинает отличаться от проевропейской. Правительство Словакии открыто выступает против военной помощи Украине, выражая скептицизм относительно стратегии НАТО. В стране все больше начинает звучать антилиберальные и открыто антибрюссельские заявления, подобные риторике еще одного сторонника Кремля – премьер-министра Виктора Орбана. Официальные представители кабинета Фицо пытаются изо всех сил заглушить в стране критику военных преступлений России, продвигая нарративы "мир любой ценой".

"Фицо и его режим практически узаконивает российские нарративы, которые обвиняют НАТО или Украину в разжигании войны, нарушая общую внешнеполитическую позицию ЕС и смягчая последствия агрессии в пользу Кремля. Эти действия посылают сигнал региональным союзникам, таким как Польша, страны Балтии и Чешская Республика, о том, что Словакию не следует полагаться, как на союзника в регионе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что последствия и риски для Словакии могут быть очень серьезными уже в ближайшее время:

Ослабление регионального сотрудничества в сфере безопасности (например, Вышеградская четверка, Бухарестская девятка), а также подрыв сдерживающей позиции против России на восточном фланге НАТО. Действия правительства Фицо могут привести к разжиганию крайне правых и пророссийских настроений в Словакии, что может сделать регион еще одной взрывоопасной точкой на карте Европы. Риск подрыва авторитета Словакии в институтах ЕС, что может негативно повлиять на финансирование со стороны Европейского Союза.

В "Информационном сопротивлении" отметили, что сегодняшняя политика Фицо делает Словакию уязвимым флангом восточной линии обороны НАТО, что, в свою очередь, может привести к потере доверия среди союзников Альянса, особенно в планировании на случай непредвиденных обстоятельств.

Также открытое сближение с Кремлем может привести к усилению деятельности российских спецслужб в условиях внутри Словакии. Российские спецслужбы, как показывает опыт, быстро адаптируются к таким условиям, продвигая агентов влияния, финансируя антиевропейские организации и распространяя дезинформацию. Уже сегодня Словацкая национальная партия активно транслирует пророссийскую риторику, а свобода медиа и гражданского общества подвергается давлению.

Экономические последствия тоже не заставляют себя ждать – страна может потерять часть финансирования со стороны ЕС из-за нарушения принципа верховенства права. Это приведет к падению инвестиционной привлекательности, уменьшению доверия рынков и возможному ухудшению условий для внешней торговли. Кроме того, трансграничное сотрудничество с Украиной и странами Балтии также оказывается под угрозой.

Аналитики предостерегают, что Словакия оказалась на историческом перепутье. Позиция правительства Фицо относительно войны в Украине, двойные стандарты в оценке действий Кремля и скрытая поддержка российских нарративов – все это является не просто внутриполитическим курсом, а риском дестабилизации восточного фланга НАТО.

По мнению специалистов, Запад должен активно противодействовать этому тренду. Необходимо требовать от Словакии прозрачности в действиях, поддерживать демократические институты, инвестировать в медиаграмотность и усиливать дипломатическое давление. Особенно важно предотвратить масштабное проникновение агентуры ГРУ и ФСБ, которая уже использует приверженность правительства Фицо для организации новых операций влияния.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар считает, что урегулировать конфликт между Россией и Украиной военным путем невозможно. Для дипломатического решения войны нужно налаживать контакты со страной-агрессором.

Также Словакия заявила, что поддержит 18-й пакет антироссийских санкций ЕС, если получит гарантии безопасности энергоснабжения и финансовую поддержку для компенсации возможных убытков. В случае их предоставления Братислава не будет блокировать санкционный процесс, как это делает Венгрия.

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