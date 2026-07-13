Словакия не присоединится к пакету помощи Украине на сумму 70 млрд евро, – Пеллегрини

Словакия не присоединится к новому пакету военной помощи Украине на сумму 70 млрд евро. Там убеждены, что такую позицию разделяют и некоторые другие страны НАТО.

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Об этом заявил глава страны Петер Пеллегрини, которого цитирует ta3. Вместе с тем политик выступил против увеличения оборонных расходов исключительно под давлением союзников, подчеркнув, что приоритетом должна оставаться безопасность самой Словакии.

"Словакия не была единственной, кто занимал такую позицию. Наша позиция остается неизменной: мы не будем предоставлять оружие или участвовать финансово в дальнейшем вооружении Украины", – заявил он.

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Пеллегрини добавил, что аналогичную позицию в отношении нового пакета помощи Украине занимают также Венгрия, Чехия и ряд других государств.

По его словам, участие в таких инициативах не должно быть обязательным для всех стран-членов НАТО, ведь каждая из них должна самостоятельно определять свои возможности, учитывая состояние экономики и потенциал собственных вооруженных сил.

Президент Словакии также высказался против увеличения оборонных расходов исключительно из-за ожиданий союзников или требований администрации США. Он подчеркнул, что в первую очередь инвестиции в оборону должны быть направлены на укрепление безопасности самой Словакии, защиту ее территориальной целостности и граждан.

В то же время Пеллегрини признал, что увеличение оборонных расходов и развитие военно-промышленного комплекса могут положительно повлиять на экономику в краткосрочной перспективе.

По его словам, Словакия уже ощущает выгоду от роста спроса на военную продукцию, ведь в прошлом году страна экспортировала вооружение и военную технику на сумму свыше 3,5 млрд евро, оставаясь одним из ведущих производителей крупнокалиберных боеприпасов и разработчиком других видов вооружения.

Пеллегрини призвал не делать ставку исключительно на оборонную промышленность

Однако президент подчеркнул, что не видит будущего словацкой экономики в чрезмерной зависимости от оборонной отрасли. По его убеждению, наряду с развитием военной промышленности Европа должна активнее вкладывать средства в традиционную промышленность, образование и современные технологии.

"Я не думаю, я не уверен и не хочу, чтобы словацкая экономика в будущем строилась исключительно на оружейной промышленности. Я твердо верю, что война за нашими границами когда-нибудь закончится, и мы вернемся к масштабным инвестициям в образование и современные технологии", – сказал он.

Напомним, по итогам саммита в Анкаре страны НАТО согласовали долгосрочный пакет военной поддержки Украины, который предусматривает выделение не менее 140 млрд евро в течение 2026–2027 годов. Уже гарантировано, что в следующем году Киев получит 70 млрд евро на вооружение, военную помощь и подготовку военных, тогда как аналогичный объем финансирования на 2027 год союзники намерены сохранить.

Как писал OBOZ.UA, ранее Пеллегрини назвал ошибкой передачу Украине истребителей МиГ-29, подчеркнув, что, еще будучи премьер-министром, приказал сохранить боеспособность тогдашних словацких истребителей МиГ-29. Политик добавил, что советские истребители должны были остаться в Словакии до тех пор, пока их роль не возьмут на себя американские F-16.

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