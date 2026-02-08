Пеллегрини назвал ошибкой передачу Украине словацких МиГ-29, которые назвали 'металлоломом'

Президент Словакии Петер Пеллегрини назвал ошибкой передачу Украине истребителей МиГ-29. Глава государства отметил, что, еще будучи премьер-министром, он приказал сохранить боеспособность тогдашних словацких истребителей МиГ-29.

Видео дня

Политик подчеркнул, что советские истребители должны были остаться в Словакии, до того момента, пока их роль переймут американские F-16. Об этом Пеллегрини заявил в Facebook.

Военная помощь Украине

Пеллегрини заявил, что решение предыдущего правительства о передаче Украине истребителей МиГ-29 было ошибкой. Президент Словакии напомнил, еще будучи премьер-министром, он приказал сохранить боеспособность тогдашних словацких истребителей МиГ-29 до того момента, пока их роль переймут новые американские самолеты F-16.

"До сегодняшний день считаю ошибкой то, что Словакия лишилась своих МиГов, за которые в то время не имели никакой замены. Ни одна страна не сделала так, чтобы после передачи собственного вооружения стала полагаться исключительно на помощь своих соседей", – заявил политик.

Также он раскритиковал утверждение предыдущей правительственной коалиции, что истребители МиГ-29 были лишь грудой металлолома. При этом Пеллегрини добавил, что как президент Словацкой Республики не будет участвовать в политических или уголовных спорах, которые в последние дни возникли вокруг передачи истребителей.

"Если бы это было так, ни один из них не смог бы вылететь из Словакии в Украину. Еще как премьер-министр я имел возможность лично опробовать полет непосредственно на МиГ-29 и самолет был способен выполнять все свои задачи", – отметил президент.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна сможет передать Украине истребители МиГ-29 только после того, как получит новые боевые самолеты взамен. Он призвал украинцев понять, что главным приоритетом для них является поддержка собственной обороноспособности.

Как сообщал OBOZ.UA, Швеция и Дания профинансируют закупку зенитных систем Tridon Mk2 для усиления ПВО Украины. Они должны помочь сбивать "Шахеды", которыми Россия ежедневно наносит удары по украинским городам и селам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!