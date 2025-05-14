'Слишком много поставлено на карту': в администрации Трампа меняют позицию по войне в Украине, заявление Вэнса было показательным – FT

Администрация Дональда Трампа постепенно меняет свое отношение к войне России против Украины. Если раньше некоторые ее представители допускали идею давления на Киев для достижения договоренностей с Москвой, то сейчас, учитывая неуступчивую позицию Владимира Путина, в Вашингтоне все чаще склоняются к мысли, что именно Кремль является основным препятствием на пути к прекращению огня.

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До сих пор, однако, непонятно, готов ли президент США по-настоящему надавить на РФ. Об этом говорится в материале Financial Times.

На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на форуме по международной политике в Вашингтоне. Его комментарий о войне в Украине стал неожиданным даже для опытных дипломатов. Вместо ожидаемой критики Украины или снисхождения к Москве, Вэнс заявил: "Мы считаем, что они просят слишком много", имея в виду российские условия прекращения боевых действий.

Эти слова резко контрастируют с предыдущей позицией Вэнса, который еще в феврале был участником громкой ссоры в Овальном кабинете - тогда он публично упрекал Владимира Зеленского за недостаточную благодарность США за помощь. Сцена, вызвавшая волну комментариев, тогда казалась предвестником серьезного ухудшения украинско-американских отношений.

Новые комментарии Вэнса стали частью заметного изменения риторики администрации президента США Дональда Трампа. Американские чиновники кажутся все более настороженными в отношении Путина, поскольку среди них "усиливаются подозрения", что именно глава Кремля, а не Зеленский, может быть самым большим препятствием на пути к миру.

"У американцев была упрощенная идея: давайте очаруем Россию, надавим на Зеленского, и получим соглашение. Оказалось, что просто очаровать Россию недостаточно", - сказал бывший посол Германии в США Вольфганг Ишингер, которому Вэнс дал свой комментарий на форуме на прошлой неделе.

Самая желанная цель Трампа - прекращение огня, которое могло бы привести к мирным переговорам и окончанию войны, пока ускользает от него. Путин отверг международные призывы прекратить боевые действия, несмотря на угрозы ряда западных государств, в том числе США, ввести новые жесткие санкции.

Комментаторы отмечают, что такая неуступчивость России начинает раздражать Трампа. Как считает бывший посол США в России Майкл Макфол, у президента "слышно разочарование", он, возможно, чувствует, что сделал слишком много уступок, не получив ничего взамен. В частности, в одном из пакетов предложений, распространенных США в прошлом месяце для прекращения войны, Вашингтон выражал готовность признать российский контроль над Крымом.

Сообщения Трампа в социальных сетях отражают его очевидную нетерпеливость. После очередного ракетного удара по гражданским объектам в Украине в конце апреля Трамп написал в соцсетях, что готов к новым санкциям против Москвы, демонстрируя определенную смену тона.

Бывший посол США в Украине Билл Тейлор считает, что в окружении Трампа начинают признавать реальность: Путин не готов ни к каким серьезным переговорам, а тем более - к компромиссам.

"Появляется признание того, что (Путину - ред.) нельзя доверять", - отметил дипломат.

Становится все труднее обвинять украинцев в продолжении войны. В последние недели Зеленский пытался представить себя как партнера, готового к сотрудничеству, поддерживая требования США о прекращении огня, также он согласился на предложение Путина о прямых переговорах в Турции.

Отношения между Киевом и Вашингтоном после февральской ссоры в Овальном кабинете начали налаживаться, частично благодаря соглашению о добыче полезных ископаемых, которое открывает путь к совместным инвестициям. По мнению украинских чиновников, это соглашение повышает вероятность того, что США продолжат поддерживать оборону Украины.

Несмотря на это, остается непонятным, готова ли администрация Трампа действительно перейти к более жестким действиям в отношении России. Дональд Трамп публично высказался в поддержку инициативы Путина о прямых переговорах, назвав ее "потенциально большим днем для России и Украины", хотя большинство западных лидеров считают, что сначала должно быть зафиксировано прекращение огня.

Эрик Грин, бывший сотрудник Совета национальной безопасности США, отметил, что хотя Трамп и видит, что Путин игнорирует сигналы из Вашингтона, это еще не означает, что администрация готова действовать более решительно.

Впрочем, некоторые американские политики не хотят ждать. Сенатор-республиканец Линдси Грэм, союзник Трампа, выступил с инициативой о введении жестких санкций против России, если Путин не начнет серьезные переговоры. Законопроект поддержали 72 сенатора, что свидетельствует о стабильной поддержке Украины на Капитолийском холме.

Однако, как отмечают эксперты, Россия продолжает играть в "длинную игру". По словам Макфола, Кремль рассчитывает на усталость США, снижение интереса к Украине и постепенное сворачивание военной поддержки. В этом сценарии украинская армия оказывается во все более сложном положении.

В то же время, по мнению других, риск того, что Трамп "откажется" от Украины, в последние недели уменьшился.

Томас Грэм, бывший член Совета нацбезопасности, отмечает: Трамп стремится "перезагрузить" отношения с Россией, но без урегулирования войны это становится невозможным.

"Слишком много поставлено на карту. Он все еще может отказаться от Украины - но если сделает так, это будет выглядеть как поражение", - добавил Грэм.

Как сообщал OBOZ.UA, в Турцию на потенциальные переговоры Украины и России 15 мая отправятся госсекретарь США Марк Рубио и другие представители Белого дома. Американский президент Дональд Трамп ожидает, что это "может дать достаточно хорошие" результаты.

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