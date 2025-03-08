'Следующую неделю начну с визита в Саудовскую Аравию': Зеленский назвал состав делегации для переговоров с США

Президент Владимир Зеленский рассказал о встрече дипломатических команд Украины и Британии, которая состоялась 8 марта в Киеве. Дипломаты обсудили общие шаги, которые могут приблизить мир и ускорить дипломатическую работу.

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Глава государства заверил, что Украина настроена сделать все как можно скорее, чтобы можно было завершить эту войну достойным и продолжительным миром. Об этом Зеленский сообщил в соцсети Х.

По словам Зеленского, следующую неделю он планирует начать с визита в Саудовскую Аравию. В понедельник президент встретится с Наследным принцем, а украинские дипломатические и военные представители останутся в Саудовской Аравии для встречи 11 марта с американской командой. Зеленский рассказал, что украинская команда будет состоять из Андрея Ермака, Андрея Сибиги, Рустема Умерова и Павла Палисы.

"С нашей стороны будет четкая настройка на конструктив, и надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги. Украина стремится к миру от первой же секунды этой войны. На столе совершенно реалистичные предложения. Главное – двигаться быстро и результативно", – отметил президент Украины.

Напомним, на запланированных переговорах между Украиной и США в Саудовской Аравии ключевой темой станет поиск путей достижения мира. Российская сторона участия во встрече не будет принимать.

Как сообщал OBOZ.UA, в администрации Дональда Трампа также подтвердили, что команды Украины и Соединенных Штатов ведут переговоры по заключению соглашения о полезных ископаемых.

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