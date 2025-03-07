Главная тема – путь к миру: в МИД рассказали, будут ли россияне на переговорах Украины и США в Саудовской Аравии

На запланированных переговорах между Украиной и США в Саудовской Аравии ключевой темой станет поиск путей достижения мира. Российская сторона участия во встрече не будет принимать.

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Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга 7 марта. По его словам, уже возобновилась работа команд Украины и США, поэтому во время визита президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию украинская делегация проведет консультации с американскими партнерами.

Будет ли Россия участвовать в переговорах

Как пояснил спикер, Украина не получала информацию об участии российской стороны в переговорах.

"Нам ничего не известно о том, что там должны быть россияне. Мы такой информации не получали и исходим из того, что в Саудовской Аравии должны состояться двусторонние украинско-американские консультации, встреча, диалог. Нет никакой информации о том, что там планируют быть какие-то россияне", – заявил Тихий.

Повестка дня на предстоящих переговорах с США в Саудовской Аравии

По словам пресс-секретаря МИД, в повестке дня встречи будут двусторонние отношения между Украиной и США, стратегическое партнерство и его дальнейшее развитие, а центральной темой разговора – путь к миру.

"Я думаю, что именно там стороны будут иметь возможность обсудить не через медиа, не через публичные заявления и в том числе не через мои заявления, а непосредственно, лицом к лицу обсудить все вопросы повестки дня Украины и США", – сказал представитель дипломатического ведомства, отметив, что украинская сторона надеется в результате переговоров достичь каких-либо взаимовыгодных решений и шагов.

Тихий добавил, что Украина в целом позитивно настроена на эту встречу в Саудовской Аравии.

Также спикер МИД считает, что во время встречи стороны смогут обсудить "абсолютно реальную" инициативу Зеленского по поводу "тишины в небе и на море", которая, по словам Тихого, совпадает с подходами новой администрации США. Украина действительно готова гибко адаптировать свою позицию, предлагать конкретные решения и рассматривает переговоры как возможность добиться взаимовыгодных решений в отношениях с США.

"Решение вполне приемлемо, и, более того, мне кажется, это решение взаимоприемлемо даже с Россией, потому что речь идет о взаимных мерах", – сказал Тихий.

Тихий о возможности подписания соглашения о полезных ископаемых

Также будет обсуждаться потенциальное соглашение о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых, однако детали переговоров не разглашаются. Он подчеркнул, что Украина готова его подписать, но тема достаточно чувствительна, поэтому не нужно забегать вперед.

"Я думаю, что, безусловно, эта встреча, которая состоится в Саудовской Аравии, является одним из поводов. Это правда. Но давайте не будем забегать вперед и посмотрим, как дальше будут развиваться события", — прокомментировал Тихий.

Он отметил, что Киев ценит поддержку Вашингтона и выступает за укрепление трансатлантического единства между США и Европой. Он также выразил надежду на то, что встреча будет способствовать достижению реальных и быстрых шагов на пути к миру.

Как сообщал OBOZ.UA, на понедельник, 10 марта, президент Украины Владимир Зеленский запланировал визит в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. После этого команда президента останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами.

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