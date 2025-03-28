'Следует выпить таблетки': у Зеленского ответили на заявления Путина об 'управлении под эгидой ООН' для проведения выборов

В Офисе президента Украины отреагировали на новые заявления российского диктатора Владимира Путина, который предложил ввести в Украине "временное управление под эгидой ООН" для проведения выборов. Главе Кремля посоветовали выпить таблетки и напомнили, что, несмотря на временное перемирие, российские войска обстреливают Украину.

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На новые вбросы Путина отреагировал на своем аккаунте в социальной сети Х советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин. Он обратил внимание на то, что диктатор РФ снова не понимает, с каким ему говорить о завершении войны.

"Если Путин снова пытается понять, с кем ему нужно общаться, чтобы серьезно двигаться к прекращению этой войны, возможно, ему следует просто принять какие-то таблетки, чтобы активизировать мозговую деятельность – если предположить, что такие таблетки все еще влияют на него", – написал он.

Кроме того, Литвин отметил, что только за последние сутки россияне нанесли по Украине по меньшей мере два удара, которые повредили энергетическую инфраструктуру.

"Кстати, только за последние 24 часа уже было по меньшей мере два подтвержденных удара России, которые нанесли ущерб энергетической инфраструктуре Украины, и это даже без полных отчетов за день. Наши партнеры несут ответственность за предотвращение дальнейших таких атак", – добавил представитель ОП.

Напомним, что Путин на встрече с моряками в Мурманске 27 марта заявил, что "можно было бы обсудить" с США, странами Европы и партнерами РФ "возможность введения в Украине временного управления под эгидой ООН" для проведения выборов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не хочет повторения истории со специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, работавшей у нас в 2014-2022 годах. Сейчас, в случае договоренностей о мире, на нашей территории нужны "профессиональные люди, гарантирующие безопасность" в стране.

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