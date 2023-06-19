Следует Гитлеру: из-за антисемитской риторики против Зеленского Путин разыгрывает карту российского шовинизма – RLI

Применяя антисемитскую риторику против украинского руководства, Путин разыгрывает карту российского шовинизма и антисемитизма в контексте агрессии против Украины точно так же, как Гитлер использовал антисемитизм для мобилизации немецкой нации на завоевание Европы. Поскольку антисемитские настроения в России намного сильнее, чем негативное отношение к украинцам как нации, Кремль пытается провести параллель с "еврейским вопросом" и целями России в войне против Украины. Отсюда и его попытки поставить знак равенства между властью в Киеве и большой буквой "J", что является красной тряпкой для российского общества.

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О этом пишет издание Robert Lansing Institute. Отмечается, что в нынешних внешнеполитических условиях кремлевский антисемитизм – способ завоевать сердца и умы в Тегеране, элита которого давно стремилась уничтожить Израиль и теперь надеется на помощь России в этом вопросе через наращивание военно-технического сотрудничества.

В ходе экономического форума в Петербурге, Владимир Путин озвучил слова своих "еврейских друзей", которые считают, что президент Украины Владимир Зеленский "не еврей, а позор еврейского народа".

Попытка Путина унизить украинского президента, подчеркнув его этническое происхождение, означает, что, несмотря на пропагандистский нарратив о борьбе России с нацизмом и присвоении победы во Второй мировой войне, Кремль продвигает откровенный антисемитизм, пытаясь заставить простых россиян поверить в то, что именно евреи виноваты во всех политических и социальных проблемах в стране. На отношение Путина к евреям, которые стали жертвами советской идеологической машины, растоптавшей инакомыслие, сильно повлияла его карьера в КГБ. Сегодня официальная политика Москвы традиционно основана на конспирологической моделе, где антисемитизм служит прочной основой для постоянной подпитки теорий заговора о западной угрозе.

В конце 1980-х ограничения на эмиграцию евреев из СССР и антисемитский характер советской антиизраильской пропаганды превратили "еврейский мир" в яростных критиков Москвы. Работа Владимира Путина и Николая Патрушева в КГБ оказала решающеевлияние на нынешнюю позицию Кремля по отношению к евреям. Хотя Путин и опасается любой открытой конфронтации с Израилем, но все же продолжает придерживаться антисемитских взглядов.

24 мая 1945 года Сталин провозгласил печально известный тост "За русский народ", который ознаменовал собой начало очередной волны русского шовинизма, сопровождавшегося антисемитизмом. По приказу Москвы власти Советской Украины препятствовали возвращению евреев в свои дома, захваченные нацистами во время войны, а также пресекали любые попытки их трудоустройства. За этот рутинный антисемитизм, доходивший иногда даже до жестоких погромов, так никто и не ответил. Осенью 1946 года советское правительство жестко ограничило культ иудаизма, запретив еврейские обычаи и традиции, в т. ч. такие нечастые события, как выпечка мацы и еврейские погребальные церемонии. К 1988 году из СССР бежало более 300 000 евреев.

По словам высокопоставленного сотрудника румынской разведки Иона Михая Пачепы, бежавшего в Соединенные Штаты, председатель КГБ Юрий Андропов рекомендовал разжигать вражду в нацистском стиле к евреям в арабских странах, рассказывая, что Соединенными Штатами и Израилем управляют империалистические правительства, чья политика находится под полным контролем сказочно богатых евреев. Таким образом, несмотря на идеологическую критику нацизма, Кремль также традиционно занимал радикальную антисемитскую позицию для достижения некоторых геополитических целей. Война в Украине показала, чтосейчас против украинцев на захваченных территориях Кремль использует широкий спектр инструментов, ранее использовавшихся против евреев. Среди них пытки, массовые казни, сжигание книг и депортация. С 2014 года московская пропаганда активно призывает россиян презирать украинцев как низшую нацию — тактика, в значительной степени заимствованная из антисемитских настроений Третьего рейха.

Традиционно Кремль старался избегать темы Холокоста, вместо этого заявляя, что именно русские больше всего пострадали от нацистского режима.

С царских времен антисемитизм занимал центральное место во внутриполитическом дискурсе, объединяя русских националистов и стимулируя радикализм в политических целях. Это удивительно напоминает успешную ставку Гитлера на антисемитизм во время его прихода к власти.

В июле 2022 года известный российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире национального телевидения перечислил имена евреев, которых обвинил в "отсутствии патриотизма", что стало еще одной демонстрацией того, что Кремль все чаще использует антисемитизм как инструмент для манипулирования массами.