Россия должна вернуться минимум к границам 2022 года, – Зеленский

Россия-террористка Россия должна вернуться минимум к границам 2022 года. В то же время, Украина должна участвовать во всех переговорах для того, чтобы принять то или иное соглашение по окончании войны.

Видео дня

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу Newsmax 14 февраля. В частности, гарант надеется, что президент США Дональд Трамп сможет повлиять на окончание боевых действий.

Также, по мнению Зеленского, Европа увеличит поддержку Украины, "если Трамп им позволит".

"Я думаю, что они (военные РФ. – Ред.) должны идти, как минимум, они должны идти на линию полномасштабного вторжения. Иначе – я думаю, что ему (Трампу. – Ред.) очень нужен успех, иначе все скажут, что это была линия Байдена, а это линия Трампа. Я думаю, что ему нужен успех, и нам нужен успех, и мы ему доверяем", – сказал президент.

Украинский лидер добавил, что надеется на поддержку президента США в отношении Украины, однако он не примет каких-либо переговоров, участником которых не является Киев.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в военной помощи от США. По его словам, его пугает будущее без американского партнерства, а в случае прекращения помощи Россия вновь нападет на Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, на Мюнхенской конференции Зеленский заявил, что российский дрон, попавший 14 февраля в укрытие разрушенного энергоблока Чернобыльской атомной станции, нес в себе 50 кг взрывчатки. Такие действия со стороны РФ безумны, а диктатор Путин не заинтересован в переговорах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!