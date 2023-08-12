Скрывающийся во Флориде член ЦИК подал заявление об отставке
Фракция "Европейская Солидарность" зарегистрировала проект постановления Верховной Рады по освобождению Юрия Буглака от должности члена ЦИК. Авторами постановления стали нардепы Артур Герасимов и Ирина Геращенко.
Об этом сообщает Главком.
"Считаем, что информация, обнародованная журналистами проекта Радио Свобода "Схемы", является поводом для соответствующего кадрового решения, по крайней мере, с позиции морали и этики.
Все должностные лица, получающие заработную плату из бюджета Украины, обязаны находиться на своем рабочем месте и остановить практику проведения заседаний онлайн, поскольку "онлайн" войны не выигрываются. Украинские воины освобождают украинскую землю своими жизнями.
Так же и силовые органы – в частности, Государственное бюро расследований должно наконец-то вернуться из Львова, куда эвакуировалось 24 февраля 2022 года, и работать полноценно в Киеве, представляя свои позиции в судах столицы, а не в Лычаковском суде города Львова, как это продолжается до сих пор" , – отмечают авторы постановления.
Как стало известно "Главкому", сразу после того, как "Европейская Солидарность" инициировала отставку члена ЦИК, появилось и заявление от самого Буглака. Теперь нардепы должны проголосовать за решение.
Напомним, журналисты выяснили, что член Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак живет с семьей в американском штате Флорида вблизи Майами, куда уехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения. С того времени чиновник не возвращался, хотя и сохраняет свой пост, получает зарплату и другие выплаты.