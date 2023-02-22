Скорость поставки Украине военной помощи – успех на поле боя: Зеленский рассказал о разговоре с Сунаком

Глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил, что в очередной раз провел переговоры с руководством Великобритании относительно военной помощи. С премьер-министром государства Риши Сунаком президент обсудил договоренности, достигнутые во время его визита в Лондон.

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На своей странице в Telegram вечером 22 февраля Зеленский отметил, что Сунак является настоящим другом Украины. Он подчеркнул, что в Лондоне понимают, что украинской армии нужно вооружение.

От того, как быстро государства помогут Украине оружием, зависит наш успех над российскими оккупантами на поле боя.

"Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время моего визита в Лондон. Ценю понимание Великобританией того, что скорость поставки военной помощи сегодня – это успех Украины на поле боя", – написал Зеленский.

Отметим, что накануне в Офисе президента отметили, что Великобритания может стать первой страной, которая разблокирует передачу Украине самолетов. По словам главы ОП Андрея Ермака, от Лондона ВСУ могут получить первые современные истребители.

Он отметил, что работа над этим продолжается.

Как известно, 8 февраля Зеленский посетил Великобританию, где встретился с Риши Сунаком. Политики обсуждали оборонные вопросы и договорились о поставках Украине дальнобойного оружия.

Кроме того, Киев и Лондон договорились начать подготовку украинских пилотов. Сунак заявил, что Лондон готов начать обучение наших летчиков пилотированию боевых самолетов "Тайфун".

Как сообщал OBOZREVATEL, Король Чарльз III посетил украинских военных, проходящих обучение в Британии. Он стал свидетелем того, как британские и международные силы-партнеры учат украинских военнослужащих атаковать вражеские позиции перед тем, как отправить их обратно для участия в войне против России.

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