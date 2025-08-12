Сколько украинцев считают США надежным союзником на фоне заявлений Трампа: результаты опроса

Мнения украинцев относительно надежности Соединенных Штатов как партнера нашей страны динамично меняются. В начале 2025 года около 39% респондентов считали США надежным союзником Украины.

Однако в июле и начале августа уже 42% воспринимали США надежным союзником. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии.

Мнение украинцев по поводу США меняется

По данным социологов, в феврале-марте 2025 года около 39% граждан Украины считали США надежным союзником, а 48% ответили, что США устали и давят на Украину для неприемлемого мира. Однако самый низкий показатель был зафиксирован дальше в марте – только 24% тогда ответили, что США остаются союзником Украины, а подавляющее большинство (67%) отмечали, что США требуют от Украины неприемлемого мира.

Затем восприятие политики США стало улучшаться. Например, в мае-июне уже 32% считали США надежным союзником, не считали так – 58%. По результатам последнего опроса в июле и начале августа 42% воспринимали США надежным союзником, а 38% считали, что США давят на Украину для неприемлемого мира.

Заявления Трампа влияют на мнение украинцев

По словам социологов, принципиальное изменение восприятия политики США связано с более справедливыми заявлениями со стороны президента США Дональда Трампа в течение июля по поводу войны и путей ее завершения. Однако события после 6 августа и планирование встречи Трампа и российского диктатора Путина, скорее всего, уже сейчас оказывают существенное влияние на восприятие украинцами политики США.

При этом социологи подчеркнули, что опрос был завершен 4 августа, то есть до визита специального представителя американского президента Стива Уиткоффа в Россию 6 августа и, соответственно, дальнейшему решению о проведении встречи Трампа и Путина.

Европе доверяют большем, чем США

Социологический опрос показал, что 63% украинцев продолжают считать, что Европа остается надежным союзником, желающим приемлемого для Украины завершения войны. Не считают так всего 27% украинцев. При этом с начала года ситуация фактически не меняется и стабильно 63-64% украинцев воспринимают Европу надежным союзником.

Социологи заявили, что украинцы полностью осознают экзистенциальные вызовы войны и понимают, что Россия совсем не настроена на справедливый мир. Поэтому если условия мира будут такими же, как и раньше требовались Россией, то подавляющее большинство украинцев не согласятся с ними даже под давлением наших западных партнеров.

Что предшествовало

В начале августа социологическое исследование показало, что большинство украинцев – 69% – выступают за прекращение войны путем переговоров. Только 24% поддерживают продолжение борьбы до победы над Россией. Исследователи констатировали, что поддержка ведения войны до полной победы сильно снизилась.

Напомним, по словам вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса, и Киеву, и Москве придется пойти на уступки. Как выразился Вэнс, позицией Трампа "будут недовольны все".

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп намекнул на сценарий урегулирования войны, который может предусматривать обмен территориями между Киевом и Москвой. По его словам, такой вариант, несмотря на сложность, способен принести выгоду обеим странам.

