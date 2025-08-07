Сколько украинцев хотят скорейшего окончания войны путем переговоров: результаты опроса

Большинство украинцев – 69% – выступают за прекращение войны путем переговоров. 24% поддерживают продолжение борьбы до победы над Россией.

Такие результаты показал социологический опрос, проведенный Gallup в начале июля 2025 года. Исследователи отметили, что поддержка ведения войны до полной победы сильно снизилась.

Общественное мнение сейчас практически полностью противоположное ситуации в 2022 году, когда 73% украинцев выступали за то, чтобы страна боролась до победы, а 22% хотели как можно скорее заключить сделку на переговорах.

"Спустя более трех лет после начала полномасштабной войны поддержка украинцами идеи продолжения борьбы до победы достигла нового минимума", – заявили в Gallup.

Большинство не верит, что война закончится в течение года

Хотя явное большинство жителей выступает за скорейшее прекращение войны и переговоры, большинство скептически относится к скорому завершению активных боевых действий.

Каждый четвертый – 25% – считает, что бои, вероятно, прекратятся в течение следующих 12 месяцев, хотя лишь 5% считают это "весьма вероятным". Более двух третей – 68% – считают такой сценарий маловероятным.

Что показали другие соцопросы

Исследование Киевского международного института социологии (конец июля – начало августа 2025 года) говорит о том, что 54% респондентов считают наиболее приемлемым мирное урегулирование войны на основе совместного плана, разработанного Украиной и европейскими партнерами. Абсолютное большинство украинцев – 74% – категорически не воспринимают условный "мирный план" государтсва-агрессора России.

Как ранее писал OBOZ.UA, россияне тем временем убеждены, что "побеждают" в войне. Около 69% опрошенных по состоянию на июль считали, что "спецоперация" продвигается успешно. Никаких особых "успехов" у российской армии не заметили 17% опрошенных жителей РФ.

