Сколько украинцев готовы к территориальным уступкам ради быстрого мира: результаты опроса

По состоянию на декабрь 2024 года 38% украинцев готовы отказаться от оккупированных территорий ради мира. 51% граждан выступили против территориальных уступок, еще 11% респондентов не определились.

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Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Еще до начала октября только 32% украинцев были готовы уступить территории.

Готовность к территориальным уступкам в региональном измерении

Следует заметить, что данные об уровне готовности респондентов к уступкам в разных регионах различаются. По сравнению с началом октября во всех регионах наблюдается некоторый рост готовности уступить. Однако во всех регионах преобладают те, кто выступает категорически против отдачи территорий.

Ситуация на западе, в центре и на юге достаточно похожа. В то же время, восток (Донецкая и Харьковская области) несколько выделяется, поскольку здесь меньше людей, кто категорически против любых уступок. В прифронтовой зоне активных боевых действий 43% жителей отказываются от каких-либо уступок, а 41% готовы к ним.

Как, по мнению украинцев, другие люди в Украине относятся к территориальным уступкам.

Среди участников исследования 78% смогли дать ответ, остальные 22% отметили, что им трудно ответить. При этом ответившие участники в среднем утверждали, что 43% украинцев на контролируемых территориях готовы к уступкам.

Фактически эта цифра немного превосходит реальные 38%, поэтому можно сказать, что украинцы называют достаточно приблизительный к реальности результат. Даже в разных регионах оценки почти идентичны (от 42% до 45% в зависимости от региона).

Как сообщал OBOZ.UA, 57% украинцев готовы терпеть войну, сколько нужно. С начала полномасштабного вторжения 71–73% респондентов были согласны с таким утверждением. А количество тех, кому "трудно сказать", сколько времени они еще готовы терпеть, выросло с 12% до 18%.

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