Сколько киевлян считают недостаточной подготовку Украины к полномасштабному вторжению в 2022 году: результаты опроса

82% жителей столицы считают подготовку Украины к полномасштабному вторжению России в 2022 году недостаточной. Большинство респондентов (72%) возлагают ответственность на центральную власть.

Видео дня

В то же время многие считают, что повлияли также неверие населения в угрозу, недостаточные усилия военного руководства и ограниченная поддержка от Запада. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Сколько киевлян считают недостаточной подготовку Украины к войне

В целом 46% опрошенных считают, что подготовка была абсолютно недостаточной, а еще 36% признают, что определенные меры были сделаны, но их недостаточно. Только 16% киевлян считают, что Украина подготовилась должным образом. По сравнению с предыдущими опросами, критические оценки растут: если в мае 2022 года 52% считали подготовку неудовлетворительной, то в феврале 2025 года таких стало уже 81%.

Чаще всего респонденты критиковали политическую власть (41%) и неверие населения в угрозу (32%). Также упоминали влияние пророссийских сил и агентов (21%), недостаточную поддержку Запада (16%) и огромные ресурсы России (15%). Реже указывали на недостатки военного командования (13%) или на объективную невозможность полностью подготовиться (10%).

Опрос проводился с 25 июля по 3 августа 2025 года методом телефонных интервью среди 804 взрослых киевлян, включая внутренне перемещенных лиц, постоянно проживающих в городе. Статистическая погрешность не превышает 4,6%.

Что предшествовало

31% украинцев считают, что Запад постепенно устает от поддержки Украины, а его помощь ослабевает. Особенно критично украинцы оценивают позицию США – две трети опрошенных считают, что Вашингтон давит на Киев, вынуждая к уступкам перед Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, большинство украинцев (73%) продолжают верить в победу Украины в войне с Россией. Не верят в победу 17% респондентов. Среди опрошенных три главных признака победы Украины – возвращение всех украинских пленных и депортированных (37%), сохранение государственности (31%) и прекращение ракетных обстрелов (30%).

Исследование Киевского международного института социологии (конец июля – начало августа 2025 года) свидетельствует о том, что 54% респондентов считают приемлемым мирное урегулирование войны на основе совместного плана, разработанного Украиной и европейскими партнерами. Абсолютное большинство украинцев – 74% – категорически не воспринимают условный "мирный план" государства-агрессора России.

