Сколько американцев не одобряют подход Трампа к войне России против Украины: результаты опроса

Почти половина американского общества не поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по войне между Россией и Украиной. В первый год второго срока главы Белого дома его администрация настаивала на прекращении огня, но безрезультатно.

Об этом информирует американская газета The Hill по результатам опроса The Economist/YouGov. Американское общество начинает терять доверие к внешней политике действующего главы Белого дома.

Результаты опроса

На вопрос в опросе о поддержке "того, как Дональд Трамп решает ситуацию с Россией и Украиной", 49% респондентов сказали, что они"несколько не одобряют" или"категорически не одобряют".

30% респондентов в том же опросе сказали, что они "несколько одобряют" или "категорически одобряют" действия Трампа по ситуации, тогда как 20% не были уверены.

27% респондентов заявили, что считали, что у России было преимущество в войне на тот момент, тогда как 6% сказали, что считали, что Украина имела преимущество, а 44% сказали, что ни одна из сторон не имела преимущества. 24% процента респондентов не были уверены, какая сторона имела преимущество.

Опрос Economist/YouGov проходил 26-29 декабря, в нем приняли участие 1550 респондентов. Его погрешность составляет 3,6-процентные пункты.

Напомним, ранее Дональд Трамп назвал спецпосланника по вопросам Украины и России Кита Келлога "идиотом" после того, как тот публично охарактеризовал Владимира Зеленского как смелого лидера страны, воюющей за выживание. Спор произошел во время встречи в Овальном кабинете.

Как сообщал OBOZ.UA, конгрессмен Республиканской партии США Дональд Бейкон раскритиковал главу Белого дома из-за его реакции на якобы атаку Украины по резиденции президента РФ Владимира Путина на Валдае.

