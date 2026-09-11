Скандал в Гостаможне: глава управления таможенной стоимости уехала в Лондон и подала заявление об увольнении

В Государственной таможенной службе разразился новый скандал. Руководительница управления таможенной стоимости департамента тарифов Светлана Юхта уехала в Лондон по личным делам и не планирует возвращаться в Украину. Чиновница даже уже подала заявление об увольнении с первого октября.

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Так утверждает журналист Евгений Плинский, который ссылается на собственные источники. Журналист уверен, что Юхта просто сбежала из страны.

О ком идет речь

Глава управления таможенной стоимости департамента тарифов Светлана Юхта привлекла к себе внимание украинской общественности еще в 2024 году, когда стала фигуранткой расследования программы Хапуга.UA, посвященного элитным автомобилям таможенников (на фотографии выше – машина указанной чиновницы с нею за рулем).

Должность Юхты является одной из ключевых в системе Гостаможни. Она много лет занимается вопросами таможенной стоимости товаров.

"Именно от решения Юхты зависит, исходя из какой стоимости таможня будет рассчитывать тебе налоги. А эта тема всегда открывала широкое поле для маневров и коррупции", – объясняет Евгений Плинский.

Кадровая проблема

В то же время окончательного решения по заявлению Юхты руководство Гостаможни, по информации журналиста, пока не приняло. Ее якобы пытаются убедить вернуться.

Параллельно ведомство в срочном порядке ищет возможную замену чиновнице. Проблема заключается в том, что специалистов с соответствующим опытом в сфере тарифного регулирования немного.

Но ситуация с Юхтой – лишь часть более широкой кадровой проблемы в таможенной системе. По информации журналиста, из таможенных органов продолжают увольняться как рядовые сотрудники, так и руководители департаментов и управлений. На часть вакантных должностей пока просто не кем заменить увольняющихся сотрудников.

На региональных таможнях, по словам источников Евгения Плинского, личный состав находится в состоянии деморализации. Среди причин называют постоянные ротации, очередную переаттестацию, необходимость работать в условиях непрерывных воздушных тревог и общую неопределенность.

Что предшествовало

Как утверждает журналист, после смены руководства ГМСУ "Юхта наладила рабочие отношения с командой Ореста Манзия". Кроме того, по его информации, она получила дополнительные полномочия, в частности в вопросах тарифного регулирования.

То есть на Юхту была возложена организация ежемесячного сбора средств с импортеров.

Как сообщал OBOZ.UA, Орест Мандзий занял пост главы Гостаможслужбы еще весной. Ранее он работал детективом в Национальном антикоррупционном бюро и "имеет антикоррупционный опыт". Поэтому от него ожидали, что чиновник наведет порядок на таможне и сделает ее работу более прозрачной и эффективной.

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