В Украине выбрали нового главного таможенника: кто им стал и что известно

В Украине назначили нового главу Государственной таможенной службы, им стал Орест Мандзий, который ранее работал детективом в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и имеет антикоррупционный опыт. От него ожидают, что он наведет порядок на таможне и сделает ее работу более прозрачной и эффективной. В частности, это назначение является одним из первых выполненных "маяков" для Международного валютного фонда (МВФ), от которого зависит дальнейшее финансирование Украины.

Видео дня

О назначении официально сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Соответствующее представление внес министр финансов Сергей Марченко.

"Кандидатура выбрана среди финалистов, отобранных конкурсной комиссией по результатам конкурсного отбора на занятие этой должности. Комиссия состояла из трех представителей от Украины и трех зарубежных экспертов для обеспечения беспристрастности и объективности", – отметили в Министерстве финансов.

Согласно сообщению, отбор главы Гостаможслужбы через конкурс является частью реформы таможенной системы Украины. Новый глава связан прежде всего с правоохранительной и антикоррупционной деятельностью. "Ожидаем от нового руководителя продолжения реформы таможенной службы, формирования современной, прозрачной и эффективной таможенной системы, которая работает на обеспечение финансовой устойчивости государства", – отметила Свириденко.

Что известно о новом руководителе

Орест Мандзий – уроженец Львова, где он и проживает сейчас. Он женат, имеет сына Давида, и большую часть жизни связал с работой в правоохранительных органах и государственном секторе. Его профессиональный путь охватывает службу в подразделениях МВД во Львовской и Ровенской областях, работу в районных отделах полиции, а также в структурах, занимавшихся борьбой с наркопреступностью.

С 2021 года он работал в НАБУ, где занимал должность старшего детектива и руководителя одного из подразделений. В этой роли он координировал расследование сложных коррупционных дел, в частности касающихся высокопоставленных чиновников и резонансных преступлений.

Информация об образовании Мандзия в открытых источниках почти не детализируется. В декларационных данных отмечается, что члены его семьи владеют и пользуются несколькими объектами недвижимости. В частности, жена имеет квартиру во Львове, а сам Мандзий является совладельцем другого жилья в городе.

Также семья пользуется жильем за рубежом. Семья пользуется автомобилем BMW X5 2005 года выпуска, который формально оформлен на другое лицо, но находится в фактическом пользовании Мандзия. Основным источником дохода является заработная плата в НАБУ – в 2025 году она превысила 2 млн гривен. Дополнительно он получает небольшие доходы от банковских процентов и финансовых инструментов.

Также в декларации указаны сбережения как в гривне, так и в иностранной валюте, в том числе наличные в долларах и евро. В открытых источниках отсутствуют данные об уголовных производствах или обоснованных обвинениях в отношении Мандзия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!