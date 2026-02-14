Скандал с закупкой дронов: Тука призвал подписать петицию о восстановлении санкций против бизнесмена Сеяра Куршутова

Экс-глава Луганской ОГА и волонтер Георгий Тука призвал общественность поддержать петицию о восстановлении санкций СНБО против бизнесмена Сеяра Куршутова. По словам автора обращения, деятельность компаний, связанных с подсанкционным лицом, наносит прямой вред обеспечению Вооруженных Сил Украины беспилотниками.

Об этом Георгий Тука сообщил на своей странице в Facebook.

Как отмечает Тука, суть проблемы заключается в машстабных злоупотреблениях на поставках дронов для украинской армии. Волонтер утверждает, что компании, аффилированные с Сеяром Куршутовым, которого он называет "королем контрабанды" и гражданином РФ, получили многомиллиардные подряды от Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Госспецсвязи. При этом, по данным автора сообщения, эти предприятия не имели соответствующего опыта для выполнения таких заказов.

Ссылаясь на данные следствия в уголовном производстве, открытом Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Офисом Генерального прокурора (ОГП), Тука заявил о существенном завышении стоимости продукции.

"Получив эти контракты, по данным следствия... стали "прикуривать" на цене продукции, внимание, втрое! 300% сверх разрешенной законом маржи", — отмечает волонтер.

Тука подчеркивает, что такие действия являются не просто коррупционным преступлением, а фактической диверсией против обороноспособности государства. Масштаб завышения цен привел к тому, что подразделения на передовой, в частности под Покровском и Роботиным, получили втрое меньше беспилотников, чем было запланировано бюджетом. Это, в свою очередь, напрямую влияет на количество потерь среди украинских военнослужащих.

В своей заметке Георгий Тука также привел информацию о том, куда именно направляются средства, полученные, по его мнению, преступным путем. Он обратил внимание на образ жизни семьи Куршутова, в частности его жены Екатерины Любчик.

По словам волонтера, пока украинские военные испытывают дефицит дронов, семья бизнесмена ведет роскошную жизнь в Вене. В частности, речь идет о спонсировании Венского бала через магазин парфюмерии Zielinski & Rozen, который принадлежит супругам.

"На своей странице в Инстаграме гражданка Беларуси госпожа Любчик демонстрирует бриллиантовое колье и хвастается тем, что ее венский магазин будет официальным партнером Венского бала. Стоимость такого пакета обычно доходит до €100,000. Плюс стоимость ложи для супругов – еще €30 тысяч", — говорится в сообщении.

Тука утверждает, что венский бизнес является убыточным, что подтверждается данными из австрийских реестров, и служит лишь инструментом для легализации средств, полученных от сомнительных оборонных контрактов в Украине. Кроме того, он акцентировал на российском происхождении бренда Zielinski & Rozen: мажоритарными владельцами являются россияне, производство расположено в Москве, а налоги уплачиваются в бюджет страны-агрессора.

Георгий Тука также сообщил о давлении, которое оказывается на него из-за освещения деятельности Куршутова. По его словам, после начала публикации материалов на эту тему он начал получать угрозы и сталкиваться с провокациями, в частности фейковыми повестками в правоохранительные органы.

Несмотря на давление, волонтер заявил, что не планирует прекращать свою деятельность, и обратился к руководству СБУ и Министерства цифровой трансформации с требованием обратить внимание на эту ситуацию.

Резюмируя, Георгий Тука призвал всех неравнодушных подписать петицию о восстановлении санкций СНБО против Сеяра Куршутова. Он убежден, что это необходимый шаг для обеспечения прозрачности оборонных закупок и прекращения финансирования лиц, связанных с государством-агрессором, за счет украинского бюджета. Ссылку на соответствующую петицию волонтер оставил в комментариях к своему сообщению.