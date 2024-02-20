Блог | Ситуацию на польской границе: пусть разбирается тот, у кого есть "конкретный" интерес. Без государства
О ситуации на польской границе. Если без геополитики и призывов к совести польских фермеров. Потому что им по-барабану.
Если в структуре нашего экспорта транзит через Польшу всего пять процентов, как сказал президент, то для чего эти эксперименты над собой. А если в этих 5 процентах есть чей-то "конкретный" интерес, пусть он сам с ним разбирается. Без государства.
Заодно можно было бы и полки в Сильпо и АТБ немного прошерстить от польского.
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...