О ситуации на польской границе. Если без геополитики и призывов к совести польских фермеров. Потому что им по-барабану.

Если в структуре нашего экспорта транзит через Польшу всего пять процентов, как сказал президент, то для чего эти эксперименты над собой. А если в этих 5 процентах есть чей-то "конкретный" интерес, пусть он сам с ним разбирается. Без государства.

Заодно можно было бы и полки в Сильпо и АТБ немного прошерстить от польского.