'Ситуация ухудшается': Фурса объяснил, как Путин может остановить кризис в экономике РФ

Несмотря на победные реляции из страны-агрессора, на самом деле экономика России снижается. Текущий курс российского рубля держится вопреки всем правилам экономики, лишь потому, что так приказал диктатор страны Владимир Путин. И такое удержание курса лишь усугубляет негативные тенденции в экономике РФ, где только за апрель дефицит бюджета составил один триллион рублей, что значительно превышает любые плановые показатели.

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Об этом журналистам OBOZ.UA рассказал финансовый эксперт, публицист Сергей Фурса. Правда, он уточнил, что кризис в экономике РФ "не означает, что Россия завтра развалится".

"Там, собственно, ситуация ухудшается, но это не то ухудшение, которое сможет сразу отбросить их куда-то далеко, заставить их капитулировать и так далее. Пока что это лишь начало этого процесса", – отметил эксперт.

За негативными явлениями в экономике РФ стоит много факторов, среди которых и санкции, наложенные на Россию другими странами. Однако все эти факторы второстепенны, а главным является война и, соответственно, принуждение экономики работать на войну.

"Поэтому единственный способ для Путина остановить кризис в экономике и усиление кризисных явлений – это остановить войну", – утверждает Сергей Фурса.

Для него как для эксперта является загадкой, каким образом было остановлено падение российского рубля. Когда к власти в США пришел Трамп, "на эмоциональном фоне" рубль сильно укрепился, правда тогда же очень сильно росла стоимость украинских еврооблигаций. И это понятно, потому что люди думали, что вот-вот, война закончится и будет мир.

"Но чудо не произошло, Трамп ничего за 24 часа, за 24 дня или за 100 дней не достиг. И откат шел везде. Единственное место, где отката не произошло, это российский рубль. И объяснить это очень трудно, потому что это вредит, в том числе, и российскому бюджету, потому что с таким сильным курсом рубля они имеют большую проблему с финансированием дефицита бюджета", – пояснил эксперт.

По его мнению, единственное более-менее уместное объяснение укрепления рубля – потому, что так приказал диктатор.

"Путин сказал, что хочет 80 (рублей за доллар – OBOZ.UA), и они вынуждены держать 80. Это единственное реальное объяснение, потому что других нет", – уверен эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин также заявил о дефиците картофеля в России. А Лукашенко пожаловался, что белорусы уже все продали россиянам. Что характерно – на фоне картофельного кризиса россияне начали интересоваться, можно ли есть кротов, и массово ищут рецепты их приготовления.

Также в России стремительно замедлились продажи популярных товаров, в частности овощей, фруктов, рыбы, молочных и мясных продуктов.

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