Чиновники США и Европы опровергли заявление американского президента Дональда Трампа о якобы преимуществе России на поле боя в Украине. По их словам, никаких новых оценок, которые бы свидетельствовали о существенных изменениях в ситуации, нет, и позиции сил на фронте остаются примерно теми же, что и раньше.

Однако официальные лица признают, что ситуация для Киева остается сложной из-за истощения сил и давления на стратегические позиции на востоке страны. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что за последнее время Россия достигает лишь небольших успехов на линии фронта, продвигаясь к ключевым украинским линиям снабжения, но эти достижения даются огромными потерями.

Украинские военные также подчеркивают, что это не является принципиальным изменением ситуации по сравнению с предыдущими месяцами.

Министр иностранных дел Латвии Байба Бразе отметила, что за год Россия захватила менее одного процента территории Украины, и это не является победой.

Несмотря на это, ситуация на востоке Украины остается сложной. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Украина постепенно теряет стратегические позиции из-за истощения сил и ограниченности оборонных ресурсов. Российские войска продвинулись к городу Покровск, важному когда-то для снабжения украинских войск, хотя ключевые линии снабжения остаются открытыми.

Европейские чиновники опасаются, что пессимистические оценки Трампа относительно войны могут осложнить мирные переговоры, ведь он может возложить вину за затягивание соглашения на Украину и Европу.

В интервью Politico Трамп снова выразил разочарование действиями президента Владимира Зеленского и отметил, что Украина потеряла много земли, и это нельзя считать победой.

Резкий поворот в позиции Трампа контрастирует с его оценками двух месяцев назад, когда он отмечал, что Украина при поддержке ЕС способна не только удержать линию фронта, но и отвоевать все территории, захваченные Россией после вторжения. Тогда Трамп отмечал, что экономические и военные трудности России позволяют Украине восстановить контроль над своими землями.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из недавних интервью Дональд Трамп раскритиковал политическое руководство стран ЕС и назвал Европу "приходящей в упадок" группой стран, которую возглавляют "слабые" люди. Он также обвинил союзников в неспособности контролировать миграцию и прекратить войну между Россией и Украиной.

