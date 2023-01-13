''Ситуация очень сложная, но под контролем'': Резников рассказал о боях за Соледар

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ситуация в Соледаре очень сложная, но остается под контролем ВСУ. Наступление врага там возглавляет группа наемников ЧВК "Вагнер", основатель которой Евгений Пригожин стал ярым критиком действий регулярной российской армии.

Видео дня

По словам украинского чиновника, давний союзник диктатора Владимира Путина готов "зарабатывать деньги на крови" своих боевиков. Как передает BBC, о ситуации на этом направлении министр рассказал в Киеве, когда наши воины продолжали сражаться против российских захватчиков за небольшой город на востоке Донетчины в ожесточеннейших боях почти 11-месячной войны.

Во вторник, 10 января, Пригожин заявил, что "вагнеровцы" захватили город. Это утверждение было опровергнуто Украиной и, что примечательно, самим Кремлем как отпор основателю ЧВК.

По словам Резникова, ситуация в Соледаре была "очень сложной, но под контролем". Он сказал, что наемники "Вагнера" использовались в атаках "волна за волной", и это привело к большому количеству смертей. Ведь Пригожина интересовала возможная экономическая выгода от захвата города, где расположены крупнейшие в Европе соляные шахты.

"Они будут зарабатывать деньги на крови", – сказал глава Минобороны Украины.

Издание напомнило, что Соледар находится примерно в 10 км от Бахмута – города стратегического значения, где украинские и российские войска "были вовлечены в многомесячную войну на истощение, которая привела к обширным разрушениям и тяжелым потерям с обеих сторон". Туда также были отправлены в большом количестве наемники ЧВК "Вагнер", и считается, что Пригожин "сделал захват Бахмута своей личной целью".

Резников считает, что "вагнеровцы", вероятно, пытаются представить хоть "какие-то доказательства", которые позволили бы им заявить, что они "лучше, чем регулярные вооруженные силы РФ".

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января заместитель главы Минобороны Анна Маляр отметила, что защитники Украины пережили еще одну горячую ночь ожесточенных боев в Соледаре. По ее словам, враг бросил едва ли не все силы на это направление и поддерживает высокую интенсивность наступления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!