Ситуация на поле боя и украинская формула мира: названы главные темы переговоров Байдена и Зеленского в Киеве

Во время переговоров, которые состоялись в Киеве в понедельник, 20 февраля, президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден обсудили множество тем, касающихся поддержки Украины в войне против государства-террориста России. В частности политики говорили о предстоящих месяцах на фронте, главных потребностях Украины и "формуле мира".

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Об этом сообщил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, пишет издание The Guardian. Также, по его словам, лидеры государств обсудили потребности нашего государства в энергетике, инфраструктуре, экономической поддержке, гуманитарных потребностях и т.п.

Также, среди тем, обсуждаемых Зеленским и Байденом, была предстоящая сессия Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, усилия нашей страны по сплочению международной поддержки. Однако Салливан уклонился от ответа на вопрос, обсуждалось ли предоставление Киеву истребителей F-16.

Американский советник подчеркнул, что президент Байден был очень сосредоточен на том, чтобы максимально использовать свое ограниченное время пребывания в Киеве, а ключевое значение для него имело – держать США и Украину на одной волне.

"Он был полностью сосредоточен на том, как пройдет разговор с президентом Зеленским и как они совместно собираются действовать в течение 2023 года и пытаться прийти к общему пониманию целей", – подчеркнул Салливан.

Напомним: 20 февраля президент США Джо Байден посетил Киев, предварительно визит американского президента не анонсировался. Сам лидер Белого дома заявил, что совершил неожиданную поездку в Украину, потому что "критически важно", чтобы ни у кого "не было никаких сомнений" в поддержке Соединенными Штатами Киева и Зеленского. Американский президент также предостерег: впереди у Украины тяжелые дни, недели и даже годы. Ведь целью российского диктатора Путина является стереть Украину с карты мира.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент США Джо Байден рассказал о военной помощи украинской армии со стороны западных партнеров. В частности, по его словам, удалось собрать около 700 танков, 2 тысячи бронемашин и другую важную помощь;

– в Печерском районе Киева в понедельник, 20 февраля, установили доску с именем Джо Байдена, которую можно увидеть на "Аллее смелости". Как известно, президент США неожиданно приехал с визитом в столицу Украины.

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