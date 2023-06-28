Ситуация контролируемая: Зеленский прокомментировал присутствие 'вагнеровцев' в Беларуси. Видео

Присутствие наемников ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси пока никак не изменило ситуацию для Украины – на севере государства она остается контролируемой. При этом они всегда представляют потенциальную угрозу.

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Об этом на совместном брифинге в Киеве 28 июня сообщили президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда, отмечает корреспондент OBOZREVATEL. Последний, в частности, отметил, что группа опытных в боях и хорошо обученных бойцов, как солдаты группы "Вагнера", и которая, возможно, насчитывает несколько тысяч солдат – всегда несет потенциальную опасность (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Мы не знаем, будут ли они создавать угрозу для Украины и будут ли они поддерживать миграционное давление на границах Польши, Литвы и Латвии", – добавил Дуда.

Со своей стороны, Зеленский отметил, что украинские военные убеждены: ситуация на севере государства – контролируемая.

"В рамках Ставки идут доклады командующих. Они мне показывали некоторые детали. Наша армия считает, что ситуация на севере нашего государства – неизменная и контролируемая", – отметил украинский лидер.

Напомним: СМИ сообщили, что утром 27 июня в Беларусь прилетел бизнес-джет российского олигарха, владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Борт приземлился на военном аэродроме Мачулищи под столицей РБ Минском.

О том, что Пригожин должен уехать в Беларусь, стало известно вечером 24 июня после попытки "военного переворота" в России. Это подтверждали и в Кремле, и в ЧВК "Вагнер". О том, чем финансист частной военной компании там будет заниматься, не сообщалось.

В то же время, накануне в ГПСУ сообщили, что не фиксировали начало строительства лагерей для ЧВК "Вагнер" в Беларуси, как и присутствия самих наемников. Хотя исключать это нельзя.

В то же время до 2 тыс. военных армии России, которые, по данным ГПСУ, находятся в Беларуси, задействованы в учениях и подготовке на полигонах этой страны, рассказал спикер ведомства. Но направление всегда остается напряженным, ведь Минск продолжает поддержку российского агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попытался объяснить, зачем ему понадобились наемники ЧВК "Вагнер" на белорусской земле. По словам диктатора, у командиров частной армии белорусские войска "будут перенимать опыт";

– британский отставной генерал Ричард Даннат выразил мнение, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, находясь в Беларуси, может представлять угрозу для Украины. Возможно, "повар Путина" будет готовить нападение своих наемников на Киев с территории РБ.

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