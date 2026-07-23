Сибига: Северо-Балтийская восьмерка поможет обеспечить устойчивую поддержку Украины
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В 2026 году председательство в Северо-Балтийской "восьмерке" осуществляет Эстония. И поэтому Украина надеется, что председательство Эстонии в "восьмерке" "поможет укрепить безопасность Украины и обеспечить устойчивую поддержку" нашего государства, считает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Об этом глава МИД Украины заявил по итогам беседы со своим эстонским коллегой Магусом Цахкной. По словам Сибиги, в ходе телефонного разговора с Цахкной министры сосредоточились на укреплении безопасности в Черном море, а также на укреплении ПВО Украины.
О чем говорили стороны
"Нацеливаясь на гражданское судоходство и угрожая морским маршрутам, Москва вновь пытается превратить продовольствие в оружие и дестабилизировать глобальные рынки. Такие действия требуют решительной международной реакции и усиления давления на Россию. Поэтому мы сосредоточились на практических шагах по укреплению безопасности в регионе Черного моря, а также противовоздушной обороны Украины", – рассказал Сибига.
Также стороны обсудили, как председательство Эстонии в рамках Северо-Балтийской восьмерки "поможет продвигать совместные усилия по укреплению безопасности Украины" и в "обеспечении устойчивой поддержки нашей страны".
Сибига в беседе с коллегой поблагодарил Эстонию "за ее непоколебимую поддержку и лидерство".
Позиция Эстонии
Как сообщал OBOZ.UA, Российская Федерация должна быть стратегически полностью изолирована, а давление на страну-агрессора должно усилиться — именно так ранее Маргус Цахкна отреагировал на один из последних воздушных ударов по украинской столице.
А тем временем блок НАТО всерьёз рассматривает вероятность и готовится к открытому военному противостоянию с Россией на территории Европы, причём уже ориентировочно в 2030 году. И именно Эстония может стать первой в ЕС жертвой российского вторжения.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!