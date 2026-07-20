«Давление должно усиливаться»: Эстония призвала к полной стратегической изоляции России

Российская Федерация должна быть стратегически полностью изолирована. Давление на страну-агрессора должно усилиться.

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Такое заявление в социальной сети X сделал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Именно так дипломат отреагировал на один из самых масштабных воздушных ударов по украинской столице в ночь на 19 июля.

"Во время ночной атаки российские войска выпустили по столице Украины 40 баллистических ракет. Вражеские удары пришлись по жилым домам, торговым центрам и остановкам общественного транспорта", – говорится в сообщении.

Маргус Цахкна отметил, что в результате обстрела погиб по меньшей мере один человек, многие мирные жители получили ранения.

"Жестокость России по-прежнему в основном обрушивается на гражданское население. После пяти лет полномасштабной войны человеческие потери поражают воображение. Мир не может отвести взгляд. Виновные в этих преступлениях должны быть привлечены к ответственности как можно более решительно", – подчеркнул Цахкна.

Напомним, что в ночь на 19 июля Россия устроила новую массированную воздушную атаку на Украину. Противник задействовал 41 ракету, большинство из них – баллистические, и 125 дронов различных типов, основной удар пришелся на Киев.

Также в результате атак ранения получили люди в Одесской и Запорожской областях, разрушения фиксировались в Сумской и Черниговской областях. Кроме того, на этой неделе под российскими ударами оказались Винницкая, Днепровская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Харьковская, Херсонская и Черкасская области.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска в очередной раз нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки пострадали два торговых судна, один человек погиб, ещё семь членов экипажа получили ранения.

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