Попросили снизить градус: в ЕС ответили на спор Зеленского и Орбана по поводу 'Дружбы'

Европейская комиссия публично призвала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского немедленно "сбавить обороты" в своем личном конфликте. После угрозы Зеленского передать адрес Орбана украинскими военным в Брюсселе подчеркнули, что "подобные выражения недопустимы, и не должно быть никаких угроз в адрес государств-членов ЕС".

Европейские чиновники ведут "активные переговоры" со всеми сторонами по этому вопросу. Об этом сообщает Euronews.

Конфликт Зеленского с Орбаном

Заместитель главного пресс-секретаря Европейской комиссии Олоф Гилл заявил, что Брюсселю призывает премьер-министра Венгрии и президента Украины "немедленно снизить градус конфликта" по поводу газопровода "Дружба".

"В настоящий момент наблюдается много риторики, направленной на эскалацию конфликта и подстрекательство к нему. Мы считаем, что подобная риторика со всех сторон не приносит пользы и не способствует достижению общих целей, которые мы ставим перед собой", – заявил представитель Еврокомиссии.

Также в Брюсселе рассказали, что пытаются "немного успокоить всех, снизить накал риторики и выполнить поставленные задачи". В этом контексте ЕС намерен оказать давление на Россию с целью прекращения агрессивной войны, выполнить обязательства по кредиту для Украины и обеспечить энергетическую безопасность государств-членов ЕС.

Что предшествовало

В четверг, 5 марта в Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля украинского "Ощадбанка" вместе с семью сотрудниками, которые перевозили валюту и банковские металлы между Австрией и Украиной. Груз оценивается в 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что "венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины", причем причины, а также их состояние здоровья и возможность связи с ними "до сих пор неизвестны".

В свою очередь налоговая и таможенная полиция Венгрии открыла уголовное производство против украинских инкассаторов "Ощадбанка", которые были задержаны в пятницу, 6 марта, по подозрению в отмывании денег. По заявлению правоохранителей, из Австрии в Украину якобы было перевезено 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Среди задержанных, как отмечается, был и экс-генерал секртеной службы. Впоследствии их депортировали.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Виктор Орбан пригрозил украинской власти силой восстановить работу нефтепровода "Дружба" в Украине, отметив, что для этого он имеет"политические и финансовые инструменты". Глава правительства страны подчеркнул, что это"четкое сообщение" украинскому правительству.

