Сибига и Блинкен подписали Меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и США: что он предполагает

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига и государственный секретарь США Энтони Блинкен подписали меморандум о взаимопонимании сотрудничества между правительствами двух стран в сфере энергетической устойчивости Украины. Он предусматривает 825 миллионов долларов поддержки

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Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины. Отмечается, что документ был подписан 3 декабря в штаб-квартире НАТО.

Документ предусматривает предоставление американской помощи на общую сумму до 825 миллионов долларов США, направленную на восстановление и модернизацию энергетической инфраструктуры Украины, пострадавшей в результате войны.

В частности, меморандум включает меры по восстановлению критической инфраструктуры, внедрению распределенной генерации и реформированию энергетического сектора.

"Этот меморандум создает необходимую нормативно-правовую базу для повышения устойчивости энергетической системы Украины и способствует послевоенному переходу страны к низкоуглеродной, конкурентоспособной и интегрированной в европейскую энергетическую сеть экономики", – отмечается в официальном сообщении Министерства иностранных дел Украины.

Подписание меморандума стало важным шагом по укреплению сотрудничества между Украиной и США в энергетической сфере, что имеет большое значение для обеспечения стабильности энергетического сектора страны в условиях войны и восстановления после ее завершения.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заверил, что США и НАТО не допустят, чтобы Россия использовала зиму как оружие против Украины. Американский дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты и их союзники по Альянсу будут продолжать оказывать Украине поддержку в борьбе с агрессией России, в том числе по защите энергетической инфраструктуры.

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