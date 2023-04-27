Во время разговора с Зеленским Си Цзиньпин сказал странную фразу:

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"В ядерной войне нет победителей. Что касается ядерного вопроса, то все стороны должны сохранять хладнокровие и быть сдержанными. Нужно подлинно взглянуть на проблему, исходя из собственного будущего, а также всего человечества", – заявил он

Не знаю напомнил ли Зеленский Си, что Украина не имеет ядерного оружия, благодаря Будапештского меморандуму, который подписал и Китай, который дал Украине гарантии безопасности. Так что Китаю самое время вспомнить о своих гарантиях и заставить своего вассала Россию быть посдержаннее. Проще говоря, свалить из Украины. Потому что гарантии Китая выглядят в этом свете пустыми, как и призывы подлинно "взглянуть на проблему". Подлинно – означает назвать проблему своим именем, – Россия.

Но Си даже вслух это не сказал. Но зато высылает своего представителя Ли Хуэя в Киев, который будет договариваться по поводу мира. Учитывая, что Ли Хуэй зубр внешней политики Китая, который сидел в Москве еще в начале 80-х, а потом был послом 10 лет в РФ, а еще посидел в Казахстане, то можно не сомневаться в качестве предложений.