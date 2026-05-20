"Си Цзиньпин будет действовать так, чтобы удерживать Путина в войне против Украины": дипломат объяснил позицию Китая

Официальный Пекин продолжает делать видимость, что сохраняет нейтральную позицию в вопросе российско-украинской войны, но уже который год подряд поставляет в РФ оборудование и компоненты, необходимые путинской армии. Поэтому сейчас председатель КНР Си Цзиньпин будет действовать так, чтобы удерживать РФ в войне против Украины.

Видео дня

В то же время не исключено, что рано или поздно Китай примет полное поражение России в войне против Украины. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

Роль Китая в российско-украинской войне

По словам дипломата, сейчас руководство РФ нуждается в увеличение финансирования военно-промышленного комплекса, а также зависит от поставок сырья и технологий. Поэтому, очевидно, что Си выгодна такая зависимость России от Китая и он вряд ли будет заинтересован в скорейшем прекращении войны.

"Теперь по теме Путина и Си Цзиньпина. Кремлю необходимо увеличение финансирования военно-промышленного комплекса, орудие, ресурсы, сырье и технологии. И Си Цзиньпин будет действовать так, чтобы удерживать Путина в войне против Украины, не позволяя ему проиграть. Поэтому следует ожидать, что помощь Китаю будет расти", – заявил Бессмертный.

При этом политик считает, что позиция Си во многом зависит от политики президента США Дональда Трампа. Сейчас после визита последнего в Пекин отношения между странами потеплели, но в КНР понимают, что Трамп непредсказуемый и внезапно принять жесткие решения. Поэтому Китай не будет перегибать с оказанием помощи России.

"Они прекрасно понимают, что Трампу, в конце концов, придется возвращаться к переговорам между Россией и Украиной и через этот процесс возобновлять отношения с Европой. Но теперь роль Украины уже другая. Это видно и по поведению президента Зеленского, и по поведению Буданова, и по действиям Офиса президента. Другой вопрос – как будет развиваться ситуация внутри страны. Поэтому да, Китай будет поддерживать Россию, но не позволит ей "вырастить крылья". Нынешняя ситуация – шанс для Украины", – уверен дипломат.

Власть для Путина превыше всего

Бессмертный заявил, что Китай и Россия не повторят ситуацию, которую в свое время разыграл Генри Киссинджер. Речь идет о знаменитой "дипломатии Киссинджера" начала 1970-х годов, когда США смогли разыграть "китайскую карту" против СССР, углубив раскол между двумя крупнейшими социалистическими державами.

"Россия, если возникнет такая необходимость, готова будет отдать хоть территорию за Уралом. И Путин сделает это только ради того, чтобы удержаться у власти. Он будет торговать территориями, ресурсами, ценами – чем угодно. Но разрыва между Китаем и Россией не будет. Пусть об этом не мечтают ни США, ни Европа", – рассказал политик.

По мнению дипломата, в этой ситуации есть только один ответ – полное поражение России в войне против Украины. Бессмертный отметил, что даже Китай в определенный момент это примет, когда поймет, что Россия становится для него непосильным бременем.

"В Пекине рано или поздно поймут, что до бесконечности тянуть Москву уже не получится. Просто не за что. Но сейчас никакого разрыва не произойдет. Это немыслимо. Потому что и в Пекине, и в Москве прекрасно помнят исторический урок времен Мао Цзэдуна и Хрущева, когда Киссинджер вместе с Никсоном фактически обыграли их. Повторения такого сценария они не допустят. Другое дело, что война и расходы Москвы могут добиться такого уровня, который даже Китай не сможет тянуть. То, что сейчас тратит Путин на войну, уже сравнимо с масштабами Второй мировой войны. И очевидно, что для Китая это будет становиться все дороже", –заявил дипломат.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин вслед за президентом США Дональдом Трампом посетил Китай. Главарь Кремля провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы узнать позицию китайской политики в отношении Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Си Цзиньпином войну в Украине. По его словам, стороны подчеркнули заинтересованность в урегулировании конфликта и дальнейшем поиске путей к его завершению.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!