Швеция профинансирует производство украинских дальнобойных дронов по 'датской модели', – Умеров

Правительство Швеции выделит средства на производство украинских дальнобойных беспилотников по "датской модели". Совместные действия были согласованы с министром обороны Полом Йонсоном во время рабочего визита Рустема Умерова в Швецию.

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Об этом украинский министр обороны сообщил в Facebook. В ходе разговора была обсуждена финансовая помощь Украине на 2025 год.

"Это еще один шаг к усилению обороноспособности Украины, который демонстрирует доверие наших партнеров к нашему военно-промышленному потенциалу. Также обсудили планы финансирования помощи Украине на 2025 год", – отметил Умеров.

Он добавил, что сейчас продолжаются дискуссии по увеличению поддержки для украинских защитников и защитниц.

"Отдельный фокус – оснащение наших бригад. Финализируем договоренности с нашими нордическими партнерами", – подчеркнул министр обороны Украины.

Умеров поблагодарил Швецию за стабильную поддержку, которая играет важную роль в общей победе.

Напомним, Соединенные Штаты Америки в ближайшее время пришлют новую партию военной помощи Украине. Речь идет о сотнях ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot и NASAMS.

Как сообщал OBOZ.UA, Норвегия готовит для Украины новый пакет помощи. Он составит 500 млн. евро. В частности, пакет помощи будет включать в себя истребители F-16 и системы ПВО NASAMS.

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