Шольц: Путин не оставляет нам другого выбора, чем поставлять оружие Украине

Российский диктатор Владимир Путин поставил под угрозу мир в Европе. Он не оставляет Германии и остальным цивилизованным странам другого выбора, кроме как поставлять Украине вооружение.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на Федеральном конгрессе Немецкой конфедерации профсоюзов в Берлине, передает Wirtschaftswoche. По его словам, то, что натворил Путин, "не может сойти ему с рук".

Канцлер отметил, что диктатор РФ, захотев реализовать "реваншистский проект Российской империи", отказался от принципа нерушимости государственных границ, который является одним из ключевых в системе международного права.

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Поэтому, по словам Шольца, Германия будет поддерживать Украину. Решение не противостоять Путину, говорит политик, "будет означать укрепление агрессора в его преступной деятельности".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Шольц также заявил, что Путин хочет покорить Украину, уничтожив ее культуру и идентичность. Канцлер уважает позицию украинского народа, который категорически не приемлет мира, навязанного требованиями россиян, и Германия твердо поддерживает эту позицию.