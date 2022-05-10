Шольц поддержал идею Макрона о создании альтернативного клуба союзников, в который может войти Украина

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц с энтузиазмом воспринял предложение лидера Франции Эммануэля Макрона о создании альтернативного клуба союзников, куда может войти Украина до своего вступления в ЕС, что может сильно затянуться. По мнению главы Бундестага, такая инициатива коллеги выглядит весьма интересной.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Макроном, которая проходила в Берлине 9 мая. Оба политика публично озаботились судьбой Украины на международной арене.

"Я очень доволен этой идеей, которую озвучил мой коллега господин Макрон. Это предложение стало одной из тем наших переговоров. Я считаю, что в этот клуб, кроме самой Украины, может войти и Великобритания", – подчеркнул Шольц.

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По словам канцлера, создание подобного объединения действительно позволит не снижать стандарты Евросоюза, но и не оставит Киев без необходимой поддержки европейских партнеров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о настоящем поворотном событии военной истории в Украине. 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для оказания мощной поддержки ВСУ в противостоянии армии оккупантов из РФ.

Неудивительно, что это стало поводом для ликования и фотожаб в социальных сетях среди украинских пользователей.