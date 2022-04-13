Шольц отреагировал на отказ Киева принять с визитом президента Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что егосбило с толку решение Киева отказать в визите федеральному президенту Вальтеру Штайнмайеру. "Было бы хорошо его принять", – заверил чиновник.

При этом сам канцлер пока не ответил на приглашение посетить Киев и обсудить вопросы дальнейшей поставки вооружения. Он отметил, что постоянно находится на связи с президентом Владимиром Зеленским, но пока приезжать в Украину он не планирует.

Шольц добавил, что продолжит давать оружие и технику для борьбы против оккупационных войск России. Однако он не позволит странам-членам НАТО быть вовлеченными в вооруженный конфликт.

Видео дня

"Я уверен, что Украина точно знает, кто ей оказал наибольшую финансовую помощь за последние годы, на протяжении многих лет. Мы по-прежнему продолжаем находиться на передовой по вопросам гуманитарной и финансовой помощи, а также ныне поставляем оружие для обороны в больших масштабах", – утверждает канцлер.

Он исключает обвинения в том, что Германия делает недостаточно для помощи Украине. По его мнению, столь длительная оборона государства была бы невозможна, если бы не поддержка Запада и США.

Шольц назвал войну, которую ведет РФ против украинского народа, ужасающей. Однако прямо не согласился с тем, что действия Кремля являются геноцидом, хотя признал наличие военных преступлений.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские власти пригласили Олафа Шольца приехать в Киев для обсуждения вопросов по дальнейшей поставке вооружения.