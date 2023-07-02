Шольц назвал главное условие полноценного вступления Украины в НАТО

Федеральный канцлер Олаф Шольц заявил, что перспектива вступления Украины в состав НАТО предусматривает неизменное условие. Для начала на территории нашей страны должна быть завершена война с Российской Федерацией.

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Об этом он сказал в интервью телеканалу ARD. При этом политик заметил, что ФРГ выступает одной из ключевых стран, которые должны обработать все гарантии безопасности для нашего государства.

"Несмотря на эти оговорки, говорить о вступлении Украины в НАТО можно только после прекращения всех территориальных споров. Это обязательное условие", – подчеркнул Шольц.

Напомним, что, по словам президента Зеленского, Украина не намерена идти на уступки для приближения завершения войны с Россией, что сулит ей присоединение к НАТО. Североатлантический альянс предлагает множество компромиссов, но далеко не все они подходят для нашей суверенной державы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава МИД Кулеба на фоне обсуждения в Берлине перспектив для Украины в НАТО призвал не повторять ошибок Ангелы Меркель в 2008 году.

"Тогда она решительно выступила против любого продвижения к членству Украины в НАТО. Тогда она открыла дверь для вторжения Путина в Грузию и, в конечном итоге, для незаконной аннексии Крыма", – подчеркнул дипломат.

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