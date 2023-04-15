Шмыгаль заявил в Вашингтоне, что Украина не истощена и настроена победить в войне

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина твердо намерена победить в войне против России, освободив 100% своих территорий и восстановив суверенитет на временно оккупированных территориях. Москва же делает все, чтобы посеять сомнение в победоносных мотивах нашей страны.

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Об этом политик сказал во время визита в США, общаясь с журналистами. Россия пытается ввести в заблуждение международных партнеров, что Украина устала и помогать ей вооружением больше не оправдано.

"Наша усталость – это нарративы Кремля. Якобы мы истощились ментально, материально, политически.. Это не так, уверяю вас. Мы настроены победить в этой войне и освободить наши территории", – подчеркнул глава украинского правительства.

Шмыгаль заметил, что все союзники Украины единодушны в своих намерениях оказывать всяческое содействие и помощь нашим воинам. Ни о каких уступках или тем более капитуляции российская сторона может даже не мечтать.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 апреля премьер Шмыгаль приехал в Вашингтон для встречи с министром обороны США Ллойдом Остином, чтобы обговорить перспективы оказания дальнейшей военной помощи армии Украины. Ключевая потребность защитников государственного суверенитета на данном этапе – самолеты-истребители и ракеты большой дальности.

Он также рассказал, на что будут потрачены 2 млрд евро помощи от Франции. Часть средств будет направлена на восстановление украинских городов после бомбардировок РФ.

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