Шмыгаль встретился с главой Пентагона и призвал передать Украине F-16 и ракеты большой дальности. Фото и видео

Премьер-министр Денис Шмыгаль прибыл 12 апреля в Вашингтон для встречи с министром обороны США Ллойдом Остином, чтобы обговорить перспективы оказания дальнейшей военной помощи армии Украины. Ключевая потребность защитников государственного суверенитета на данном этапе – самолеты-истребители и ракеты большой дальности.

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Об этом сам глава правительства написал у себя в Telegram-канале. В целом он оценил свой визит как важный и плодотворный в свете наступательной контроперации, которую готовят украинские военные.

"Наши воины доказали, что могут за короткое время освоить новейшую технику и использовать ее на поле боя. Для скорейшей победы Украине нужно больше оружия: ПВО, тяжелой артиллерии и техники, минометов и боеприпасов к ним. На этом фоне я призвал США поддержать предоставление ракет большей дальности", – подчеркнул Шмыгаль.

Ллойд в свою очередь в очередной раз обратился к украинской стороне, заверив, что Киев может твердо рассчитывать на всестороннюю поддержку Украины до наступления полной и окончательной победы над захватчиками. Сегодня в состав Контактной группы по обороне нашей страны входит 50 государств, и все они единогласны в своей позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий саммит в формате "Рамштайн" на военно-воздушной базе в Германии состоится 21 апреля. Это будет уже 11-я встреча министров обороны стран НАТО, направленная на обсуждение "кризиса, возникшего в Украине на фоне вторжения российских оккупантов", и призванная оказать военную поддержку нашей стране.

Ранее спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинским пилотам понадобится гораздо меньше времени для того, чтобы освоить истребители F-16. Благодаря тому, что у наших военных есть большой опыт, они смогут научиться управлять такими современными многоцелевыми самолетами даже меньше, чем за полгода, о которых говорили ранее.