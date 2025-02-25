'Столкнется с ответом всех гарантов': Макрон объяснил, что будет в случае нарушения Россией потенциального мирного соглашения

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал ответ России от всех гарантов безопасности Украины в случае нарушения агрессором мирного соглашения, если такое будет подписано. По его словам, Москва столкнется с реакцией всех стран, участвовавших в достижении договоренности о мире.

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Правда, он не назвал конкретно, какой именно будет реакция и ответ от партнеров Киева. Об этом французский лидер говорил во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 24 февраля.

Макрон заявил, что европейские страны готовы отправлять миротворческие войска в Украину. Париж обсуждал это с другими европейскими и неевропейскими государствами: некоторые из них готовы помочь логистически, другие присоединиться так же, как Франция, с помощью отправления миротворцев. Вопрос поднимался и в разговоре с американским лидером, который "поддержал эту инициативу".

"Мы об этом всем говорили с президентом Трампом. И даже во время переговоров с Россией Трамп сказал, что они тоже не против миротворческих войск. Именно поэтому мы и наши европейские союзники вместе берем на себя эту ответственность. В этом как раз и состоит прочность нашего союза на протяжении многих десятилетий", – выразил убеждение лидер Франции.

Он подчеркнул, что инициированное республиканцем мирное соглашение "является важным шагом для стабильности в Европе", а любое нарушение договоренностей станет вызовом не только Украине, но и всему европейскому континенту.

"Это та сила, те прочность и несгибаемость, которые мы демонстрируем вот уже много лет. Когда Украина и Россия подпишут соглашение, которое было начато Трампом, и если Россия нарушит это соглашение, то она вступит де-факто в конфликт со всеми, кто участвовал в процессе достижения мира", – заявил Макрон.

Этот этап он назвал историческим, утверждая, что поддержка Киева является не просто политическим решением, а необходимостью для сохранения стабильности в Европе. По его словам, США и Европа "готовы действовать сообща, чтобы гарантировать мир и безопасность".

По мнению Макрона, это "поворотный момент", поскольку в последние годы мир не наблюдал ничего подобного. И еще, считает он, это совсем не то, что было в 2014 году, потому что и американцы, и европейцы "мощно стоят на своих возможностях и готовы приобщиться к поддержке этого мира".

"Я говорю о безопасности и это безопасность не только Украины, это всего европейского континента. Если мы не гарантируем безопасность этой части Европы, то каким образом мы сможем гарантировать нашу собственную безопасность? Мы живем всего в 2000-1500 км от Украины. Это очень близко. Именно поэтому это наша коллективная ответственность", – подытожил лидер Франции.

Как сообщал OBOZ.UA, во время встречи в Вашингтоне Макрон возразил Трампу, когда тот в очередной раз заявил, что Европа оказывает помощь Украине только в кредит, а США – безвозвратно. Французский лидер призвал своего американского коллегу быть честным.

Также Макрон заявил, что Франция вместе с Британией подготовили план гарантий безопасности для Украины. Не исключено, что он предусматривает отправку европейских военных на украинскую территорию.

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