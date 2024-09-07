CNN 4 сентября обнародовало результаты опроса относительно рейтингов Харрис и Трампа в 6 переменчивых штатах.

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Харрис опережает Трампа в Висконсине на 6, а в Мичигане на 5 процентных пунктов — такое преимущество считается весьма существенным, а кроме того в Джорджии на 1 пункт и в Неваде так же.

Трамп опережает Харрис в Аризоне на существенные 5 процентных пунктов. В Пенсильвании показатели равные — и это уже тенденция.

В пересчёте на голоса в коллегии выборщиков у Харрис соответственно 10+15+16+6=47, в том числе 25 "комфортных", а у Трампа — "комфортные" 11.

Пенсильвания, где лидера пока что нет, даёт, кстати, 19 голосов, а Северная Каролина и Вирджиния, тоже относящиеся к колеблющимся, но опроса там в этот раз не было, — соответственно 16 и 13 (из 538).

Кроме того, во всех штатах, где опрос состоялся, около 15 процентов не определились, то есть имеется резерв перемен.

Таким образом, можно говорить лишь о том, что среди тех, по ком статистика в изменчивых штатах есть, у Харрис общее преимущество 47:11, в том числе надёжное 25:11. Но, поскольку это подкрепляется многочисленными данными о перевесе Харрис и в целом по стране — на 4-5 процентов, политикум сейчас ориентируется в первую очередь именно на неё. И американский, и мировой.

Не зря солидные американские медиа уже не отбрасывают, а наоборот — начинают настойчиво намекать на необходимость устранения путина, имея в виду использование всех имеющихся возможностей (а они у Соединённых Штатов безусловны) по его физической ликвидации (кстати, западная разведка уже даже знает, где он прячет своих маленьких детей).

Интересно также весьма знаковое и неожиданное заявление советника Белого дома Кирби о том, что США помогут Украине находиться на возможных переговорах с россией в сильной позиции и вместе с партнёрами пересмотрят [в сторону увеличения] свою военную помощь.

Без Байдена всё вообще может решаться несколько быстрее, но за ним ещё остаётся определённый гештальт.

Как сообщают, в частности ссылаясь на Reuters, 30 сентября истекает срок использования "тех самых" 61 млрд долларов, из которых остаются неиспользованными около 6 млрд на оружие (возможно, на тот момент останется уже немного меньше), которые Байден пытается включить в тот законопроект о чрезвычайном финансировании (по другим вопросам), который может и не пройти в Конгрессе.

Проблема становится понятной, если учесть, что именно на оружие было предназначено из 61 млрд лишь 7,8, то есть под угрозой, таким образом, оказывается почти вся эта наиболее значимая для Украины сумма.

Более того: комментаторы добавляют, что даже когда 61 млрд ещё не было, администрация Байдена имела в своём распоряжении на оружие для Украины около 4 млрд, которые не были использованы по назначению ни тогда, ни потом, то есть они тоже для нас исчезли.

4 исчезли тогда, 6 могут исчезнуть вскоре, итого — 10 млрд, и это при том, что использованными на оружие Украине будут с начала года по 30 сентября только немного более 2 млрд.

Такая удивительная арифметика, так что после Байдена надеемся на решения более быстрые и понятные. Ну а если ещё и без Трампа, то к тому же в правильном направлении.

Боже, помоги Америке нам помочь!