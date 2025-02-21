Важнейшее слово текущего момента в глобальной политике – сделки. Таков лейтмотив возвращения на мировую арену президента США Дональда Трампа. Именно большой сделкой новый-старый хозяин Белого дома стремится завершить российское вторжение в Украину. Общая линия поведения американской стороны выглядит очень поспешной, это своего рода буря и натиск на позиции всех заинтересованных сторон.

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Вашингтон запустил процесс многоуровневого диалога с Россией, параллельно оказывая давление на своих украинских и европейских партнеров. В основе указанных процессов лежат переговоры как минимум о трех крупных политико-экономических сделках, закладывающих основы новой реальности в регионе Евроатлантики. Прежде всего Трамп дал поручения готовить основу для нормализации отношений с российским диктатором Путиным. Но здесь не все так радужно, как могли бы подумать в Кремле. Путинское окружение в раздумьях о том, что же запаковывают коварные янки в "Ялту 2.0". Еще недавно трампизм рассматривался в качестве идеологического попутчика российского неоконсерватизма, но сейчас вскрылись множественные нестыковки. Трамп потребовал от Москвы заключить соглашение по миру в Украине, угрожая новыми санкциями и тарифную бойню, если не прекратить "бессмысленную войну".

При этом Трамп заявляет: война и вовсе бы не началась, если бы он в 2021 году остался на президентском посту. Прямой намек на реанимацию неких договоренностей с россиянами, существовавшими в 2020 году, но положенными под сукно. Путин смог досидеть, его режим уцелел вопреки попыткам Байдена распространить демократическое правление, и теперь старую сделку с поправкой на украинскую трагедию достали, и достоянием общественности становятся ее элементы.

Следует отметить символическую роль Саудовской Аравии, как крупнейшего нефтепроизводителя, в контексте площадки для российско-американских контактов. Трамп обещал обвалить с помощью саудитов цены на нефть, и учитывая стратегическое значение нефтяного сектора для РФ, страдающего от ударов украинских БПЛА, арестов судов теневого флота, и банального исчерпания технико-технологической базы. Путина приперли к стене, и он в преддверии экономического коллапса рассматривает реанимацию Big Deal с Трампом, как подарок судьбы. Хотя безусловно никакого успеха задач "СВО" не достигнуто вопреки колоссальным людским жертвам. И это кащеева смерть, которую хотят "заморозить".

Касательно позиции Трампа по Украине, то здесь предложена ресурсная сделка. Команда Трампа хочет иметь широкий доступ к освоению украинской минеральной базы, преподнося это как лучшую на сегодняшний момент опцию обеспечения украинской безопасности. Как будет выглядить защита США украинских минералов не до конца ясно. Но по всей видимости нельзя исключать версию прихода ЧВК для охраны месторождений от нападения россиян. Здесь ощутима приватизация американской политики, отказ от ценностных ориентаций, подрыв доверия к гарантиям НАТО… Закономерно, что украинское руководство не считает первоначальные условия сделки приемлемыми, и эмоции того же Вэнса или Маска на сей счет выглядят странными. Похоже минеральная сделка будет, но должна представлять собой сильное, серьезное соглашение об инвестициях и безопасности.

Наконец – европейские союзники США, которые прибывают в состоянии "мюнхенского шока" и экстренно ищут пути отстаивания интересов Европы перед лицом российско-американской нормализации. Ситуация выглядит неопределенной на фоне требований Трампа увеличить европейские инвестиции в сферу ВПК. Президент Франции Макрон, единственной страны ЕС обладающей ядерным оружием, предлагает европейцам согласовывать план "массивной обороны" от вероятной российской агрессии. Предложение уклончивое и размытое. Есть ли наметки американо-европейской сделки сейчас менее понятно, чем продвижение нормализации России и США. Ситуация угрожающая, и в значительной мере патовая. Суровое и болезненное отрезвление ждет всех, ведь маховик истории снова заработал по полной программе.